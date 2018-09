HANNOVER

Die Stadtbahnnetzgesellschaft Infra und Stadt Hannover wollen mit einer Reihe von Pilotprojekten die Verkehrssicherheit in Hannover verbessern. Dafür haben sie diese Woche an acht Stellen in Hannover und Laatzen sogenannte LED-Marker anbringen lassen.

Ausgesucht wurden die Stellen, weil sich dort in den vergangenen Jahren immer wieder Unfälle ereignet haben sollen. „In einem Jahr soll geprüft werden, ob die Unfallzahlen in den Bereichen durch die Marker zurückgegangen sind“, sagt Carsten Siegert, Leiter der Straßenverkehrsbehörde.

Unter anderem wurde der Bereich Sutelstraße / Ecke Kugelfangtrift ausgewählt. „Dieser Bereich eignet sich besonders gut, da er für Linksabbieger unübersichtlich ist“, erklärt Wolfgang Ehelebe von der Infra. Mit den auf den Boden aufgebrachten Markern soll bei Nacht die Übersicht verbessert werden.

Zudem seien die durch Solarzellen mit Sonnenstrom betriebenen LED-Bodenmarker an fünf Fußgängerschutzinseln angebracht worden, um dort die Verkehrssicherheit für den Fuß- und Radverkehr zu erhöhen“, sagt Siegert.

Da die LED-Marker nicht als offizielles Verkehrszeichen gelten, habe man sich mit dem Einsatz bisher schwer getan. Alle Beteiligten hätten aber laut Infra die Erkenntnis gewonnen, „dass der Einsatz an vermeintlich unübersichtlichen Stellen und Unfallschwerpunkten Sinn macht. In jüngerer Vergangenheit haben wir die LED-Marker bereits in Baustellenbereichen unter den Stadtbahnschranken angebracht.“

An anderer Stelle werden die LED-Marker auch schon genutzt, etwa auf den Schnellwegen in Kurvenbereichen an den Schutzwänden aus Beton, an Schnellwegauffahrten - und an Baustellen. Letzteres ist kein Wunder, ist es doch ein Ableger der Hemminger Firma Baustellen Absperr-Service (B.A.S.) von Werner Sporleder, der diese LED vertreibt und dafür mächtig die Trommel schlägt (HASPO). Sporleder, unter anderem Erfinder der modernen Baustellenwarnbeleuchtung („Flackerlaterne“ 1951/52), kämpft schon seit Jahrzehnten unermüdlich für (aus seiner Sicht) Verbesserungen der Sicherheit von Verkehr und Baustellen.

Die Marker mit roten Leuchten sollen Bereiche kennzeichnen, die nicht befahren werden dürfen. Mit den weißen Leuchten sollen der Fahrbahnverlauf verdeutlicht und auf Fußgängerschutzinseln besonders aufmerksam gemacht werden, erklärt die Stadt, die etwa 2500 Euro in diesen Versuch investiert.

Von Ralph Hübner