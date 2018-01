Tempo 30 kommt für vier Straßenabschnitte

Geschwindigkeitsbegrenzung

Ausbeute gering: 40 Abschnitte waren im Umland von Hannover angedacht

hannover. Tempo 30 auf Hauptstraßen wie etwa Ortsdurchfahrten – dieses Modellprojekt des Landes Niedersachsen findet im Umland von Hannover voraussichtlich nur eine geringe Anwendung.

Von 40 Streckenabschnitten, die die Umland-Kommunen der Region Hannover als übergeordnete Behörde zur Prüfung eingereicht hatten, will die Region nur vier ans Land melden, teilte Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz im Verkehrsausschuss mit. Das sind die Hauptstraßen Ihmer Straße in Hemmingen-Hiddestorf (K 226), das Ihmer Tor in Ronnenberg (K 233), die Berliner Straße (K 234) und die Nenndorfer Straße (K 235), beide in Ronnenberg-Empelde.

Als Entscheidungsgrundlage führt die Region drei Kriterien an: die Unfallstatistik der Jahre 2014 bis 2016, wobei besonders Unfälle mit Personenschäden berücksichtigt wurden; die Lärmbelästigung durch Lastwagen und allgemeine Verkehrsdichte; der Ratsbeschluss in den Kommunen für Tempo 30, wobei der aus Hemmingen noch fehlt.

Der dreijährige Versuch des Landes soll 2019 beginnen.

