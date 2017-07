75 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen den Zimmerei-Brand an der Kaltenweider Straße in Mellendorf.

© Dillenberg

Mellendorf

Technischer Defekt löste Tischlerei-Brand aus

Das Feuer in einer Tischlerei an der Kaltenweider Straße in Mellendorf (Wedemark) ist durch einen technischen Defekt verursacht worden. Das haben jetzt die Brandermittler herausgefunden.