Personalwechsel an der Spitze des größten Wohlfahrtsverbandes des Landes: xxx ist neues Vorstandsmitglied bei der Diakonie Niedersachsen. Sie rückt für Cornelius Hahn nach, der am Donnerstag in der Neustädter Hof-und Stadtkirche Hannover in den Ruhestand verabschiedet worden ist.