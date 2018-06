Langenhagen

Mehrere tausend Fluggäste mit Ziel Hamburg strandeten am Sonntag in Hannover. Zuvor war der Airport der Hansestadt wegen eines Stromausfalls geschlossen worden. Kurz nach 10 Uhr nahmen die ersten von rund 15 Hamburg-Jets Kurs auf Hannover.

Lufthansa-Flug Nummer 2064 aus München war einer der ersten Flieger, der nach Langenhagen umgeleitet wurde. Der Airbus A321 landete auf der Nordbahn. Bis zum späten Nachmittag folgten unter anderem zweistrahlige Mittelstreckenmaschinen von Condor, Eurowings, der hannoverschen Tuifly, Sunexpress und Wizz Air – für einen Sonntag war das Vorfeld südwestlich der drei Hannover-Terminals auffällig gut mit abgestellten Fliegern aus Antalya (Türkei), Malta, Split (Kroatien) und Mallorca gefüllt.

Von der Baleareninsel kam auch Wolfgang Spethmann, Trainer einer Fußball-Kreisliga-Mannschaft des TSV Glinde mit 13 Spielern. Vier Tage waren sie auf Mallorca, bevor sie mit Condor-Flug 1521 in Hannover strandeten.

Der Kapitän ihrer Boeing 757 habe durchgesagt, Condor würde für den Weitertransport aufkommen, doch irgendwie sind alle unsicher wie genau es jetzt weitergehen soll. „Stromausfall – das kann passieren. Aber jetzt wollen wir nach Hause“, sagen die Sportler aus dem Osten der Hansestadt, während sie vor dem Ausgang des Hannover-Terminals A überlegen, wie es weitergeht.

In diesem Moment kommt einer der Reisenden aus dem Terminal und ruft: „Es soll einen Bustransfer geben nach Hamburg; vom Terminal C.“ Das sportliche Team startet durch – und steuert zu Fuß das Terminal C an.

Dort - an der großen Bushaltestelle - warten am Nachmittag schon Dutzende Urlauber und Geschäftsreisende. Doch Busse sind noch nicht in Sicht

14 Maschinen sollen nach Hannover umgeleitet worden sein, sagte Hannovers Flughafen-Sprecherin Anika Studders auf NP-Anfrage. Zu Behinderungen sei es nicht gekommen, der Airport habe für solche Fälle ausreichende Kapazitäten.

Zahlreiche Hamburg-Flüge wurden auch gestrichen oder nach Frankfurt, Kopenhagen, Bremen, Leipzig und Berlin umgeleitet.

Aus Sicherheitsgründen konnten in Hamburg von etwa 10 Uhr an keine Flugzeuge mehr starten oder landen, berichtete eine Flughafen-Sprecherin. Der Stromausfall war nach ihren Angaben auf einen Kurzschluss zurückzuführen. Bereits am Vormittag mussten hunderte Fluggäste das Gebäude verlassen.

Nach Angaben des Flughafens wickelt er sonntags gewöhnlich rund 200 Starts und Landungen ab. Alle Techniker arbeiteten mit Hochdruck an der Wiederaufnahme des Betriebs, dennoch gelang es bis zum Nachmittag nicht, die Systeme wieder hochzufahren. Zunächst gab es keine Erklärungen dafür, warum der Flughafen so großflächig getroffen wurde.

Der Flughafen Hamburg ist mit mehr als 17 Millionen Passagieren jährlich nach Angaben des Flughafenbetreibers der fünftgrößte in Deutschland.

Andreas Körlin