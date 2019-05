Hannover

Gegen elf Uhr begann an der Goseriede die Kundgebung und das Fest. Gegen 10 Uhr hatten sich die Mai-Marschierer am Freitzeitheim Linden getroffen und waren in die City gezogen. Dort stieg wenig später das Fest mit Zelten, Ständen, einer Infomeile sowie Ausstellung in den Verdi-Höfen.

In Niedersachsen waren rund 70 DGB-Veranstaltungen geplant.

Niedersachsens DGB-Landeschef Mehrdad Payandeh hat bei der Mai-Kundgebung in Oldenburg dazu aufgerufen, sich an der Europawahl am 26. Mai zu beteiligen. „Wir wollen Europa besser machen und nicht abwickeln“, rief Payandeh am Mittwoch bei der Kundgebung in der Innenstadt. In einem „Ozean der Unvernunft“ sei Europa eine Insel der Stabilität und des Friedens.

Zugleich kritisierte der Gewerkschafter aber, eine Politik des Sparens habe die Armut und die soziale Ungleichheit vor allem in südeuropäischen Länder explodieren lassen. „Gerade weil wir Europa so brauchen, dürfen wir es nicht schönreden. Eine ehrliche Kritik gehört dazu“, sagte der DGB-Landeschef.

