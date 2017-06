Fest

Bei der Fête de la Musique in Hannover sind wieder Tausende Menschen unterwegs gewesen und haben der Musik auf 36 Bühne in der Stadt gelauscht.

Hannover. An der Goseriede gab es Elektro, an der Marktkirche Mitmachaktionen mit Klängen. Zwischendurch konnten Besucher dieses Jahr sogar an Workshops teilnehmen.

Wir haben ein paar Fotos zusammengestellt: