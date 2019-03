Hannover

„Ich freu mich riesig“, sagt Sido in die Kamera, das Video ging unter anderem via Hannover Concerts am Dienstag über Facebook raus: Der Rapper kündigt da seine nächste Tour an, die ihn sogar nach Österreich, in die Schweiz und nach Luxemburg führen wird – und eben auch nach Hannover. Die Swiss Life Hall ist für den 16. November gebucht, es gibt neue Songs und alte Klassiker. Der allgemeine Vorverkauf startet ab sofort, Karten kosten 49,75 Euro im NP-Ticketshop.

Die Tournee-Daten im Überblick:

11.11.2019 Fürth, Stadthalle

12.11.2019 Leipzig, Haus Auensee

14.11.2019 Bremen, Pier 2

15.11.2019 Berlin, Max-Schmeling-Halle

16.11.2019 Hannover, Swiss Life Halle

17.11.2019 Hamburg, Sporthalle

19.11.2019 Frankfurt, Jahrhunderthalle

20.11.2019 Zürich, Samsung Hall

21.11.2019 Innsbruck, Dogana

22.11.2019 Wien, Gasometer

23.11.2019 München, Zenith

25.11.2019 Stuttgart, Porsche Arena

26.11.2019 Luxemburg, Rockhal

27.11.2019 Köln, LANXESS arena

Von NDD