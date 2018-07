hannover

Marius Beernink gibt Gas. Von 50 auf 80 Stundenkilometer in der Stadt, das darf nur die Polizei. Während sich draußen Passanten die Ohren zuhalten, ist die Sirene im Wagen kaum zu hören, das Blaulicht blendet nicht. Das wäre auch blöd, immerhin benötigt der 24-Jährige seine ganze Konzentration fürs Fahren, fürs Einschätzen, ob nicht doch wieder ein anderer Verkehrsteilnehmer das Blaulicht ignoriert. Und dann muss man ja noch über Funk mitkriegen, ob der gemeldete Raubüberfall von eben nicht doch ein Fehlalarm war. Oder ob man einem geflüchteten Täter womöglich gemeinsam mit anderen Kollegen einkreisen und so fangen könnte.

Kollegin Laura Brattke (29) navigiert und spricht über Funk mit der Leitstelle. Schließlich stellt sich heraus: Der Raubüberfall war ein Streit und auf der Flucht ist hier in der List gerade auch niemand. Es ist ein Uhr morgens. Polizeikommissar Markus Beernink hat bereits fünf Stunden Dienst hinter sich – und noch fünf vor sich.

Die Nacht ist lang, freitags bleibt sie eigentlich nie friedlich in der Stadt. Und immerhin gilt es ein Gebiet mit 75 000 Einwohnern zu sichern. Allerdings: „Bei Großlagen bekommen wir Unterstützung oder unterstützen auch andere Reviere“ – klarer Vorteil einer Großstadt, dass es mehrere Polizeiinspektionen (PI) gebe.

Einbruch, Randale, Ruhestörungen

Auch in dieser Nacht treffen immer mal wieder Kollegen anderer PI zusammen, Beernink und Brattke im Blaulichteinsatz: Einbruchsverdacht in einem Drogerieladen am Ernst-August-Platz, der sich als Fehlalarm herausstellt. Ein möglicher Flüchtiger in der Knochenhauerstraße, ein Randalierer in einer Spielothek in der Celler Straße. Dieser Mann hat bereits Handschellen um, als die beiden jungen Polizeibeamten eintreffen. „Die Automaten schlucken all mein Geld. Er hat gesagt, ich kriege das wieder“, ruft der Mann verzweifelt aus. Und meint den Chef jener Spielautomaten, die ihn allein in diesem Monat schon mehr als 2000 Euro gekostet haben. Der Mann hat Frau und Kinder und ist spielsüchtig – nun wird er auch noch die Automaten zahlen müssen, die er kaputtzutreten versucht hat. „Meinetwegen könnten die Spielhallen verschwinden“, sagt Marius Beernink.

Zur Galerie Tatort Hannover. Die NP auf Polizeistreife

Das meiste, was an diesem Abend über Funk hereinkommt, klingt zunächst relativ harmlos. Ruhestörungen, betrunkene Erwachsene auf Kinderspielplätzen – was ab 20 Uhr im Übrigen eine Ordnungswidrigkeit ist, ob Alkohol im Spiel ist oder nicht. Die Gruppe am Spielplatz in der Gartenstraße hat schon mächtig vorgeglüht, ist aber dank der souveränen Platzverweises Beerninks und einer einsichtigen Cliquensprecherin schnell bereit, den Ort wieder jenen zu überlassen, für den er gemacht ist. Die jungen Leute nehmen sogar ihren Müll mit. Über eine Identitätsfeststellung – gibt es gegen einen der Leute einen Haftbefehl? – hinaus gibt es keine Maßnahmen, der leidige Schriftkram entfällt. Wobei die Dokumentation für den jungen Kommissar dazu gehört und wichtig ist. „Grundsätzlich muss die Polizeiarbeit nachvollziehbar sein.“

Irgendwann steht eine Zwangseinweisung im Raum

Erst einmal nach Routine klingt der Auftrag, einer Ruhestörerin auf einem Balkon in der List Einhalt zu gebieten. Die Frau rezitiert Sätze auf englisch, Marius Beernink ermahnt die wie eine übende Schauspielschülerin wirkende Frau, ruhig zu sein. Diese entschuldigt sich, verspricht brav zu sein – doch Beernink und seine Kollegen sollen sie in dieser Nacht noch wiedersehen. Die offenbar psychisch kranke Frau löst insgesamt zehn Einsätze wegen Ruhestörung aus, irgendwann steht eine Zwangseinweisung in die Psychiatrie im Raum. Notärztin, Sanitäter und vier Streifenpolizisten beraten darüber, „aber da die Frau keine Gefahr für sich und andere darstellt, wurde davon abgesehen“, erzählt Laura Brattke.

23.20 Uhr: In Vinnhorst treffen Beernink und Brattke auf Kollegen aus dem Polizeikommissariat Nordstadt, die Unterstützung angefordert haben. „Verdacht auf häusliche Gewalt, der Mann steht möglicherweise unter Drogeneinfluss, die Frau ist mit dem kleinen Sohn zur Nachbarin geflüchtet“, heißt es über Funk. Die Realität ist – wie so oft – noch komplizierter. Die Drogen sind Medikamente, die Tochter spricht davon, dass sich die Eltern immer streiten, die Ehepartner bezichtigen sich gegenseitig der Lüge. „Sweet home“ ist an die Wand im Wohnzimmer gemalt, aber der Ehealltag scheint ein bitterer zu sein. Der Mann, bereits im Pyjama, bekommt nach längeren Diskussionen einen dreitägigen Platzverweis für die Wohnung, darf aber noch eine Nacht bleiben, da seine Frau bei ihrer Nachbarin schläft. „Wir versuchen, für heute Nacht für alle die vernünftigste Lösung zu finden“, sagt Beernink. Dem wie immer in diesen Fällen „vor allem die Kinder leid tun, das sind die Leidtragenden“.

Wie wird man eigentlich Polizist? Eine Karriere bei der Polizei kennt viele Wege. Marius Beernink etwa hat an der Polizeiakademie in Oldenburg sein dreijähriges Bachelor-Studium mit einem hohen Praxisanteil absolviert. Weitere Standorte der Akademie sind in Nienburg und Hannoversch Münden. Grundvoraussetzungen sind Abi, Fachhochschule oder ein gleichwertig anerkannter Bildungsabschluss. Führerschein, Schwimmabzeichen, Sportlichkeit und Englischkenntnisse sind ein Muss, Tätowierungen sollten verborgen sein, wenn man ein kurzärmliges Unterhemd trägt. Außerdem sollte man nicht älter als 31 Jahre sein. Auch mit dem zweiten Bildungsweg ist ein Einstieg möglich: Realschüler können sich für ein Praktikum bei der Polizei und den Besuch einer Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung bewerben und nach Erwerb der Fachhochschulreife an der Polizeiakademie studieren.

Eine andere Familie macht Marius Beernink, Laura Brattke und Notärzten im Morgengrauen Kopfzerbrechen – und Arbeit. Der Funkspruch klingt nach einer einfachen Körperverletzung, doch dahinter steckt offenbar eine echte Tragödie. Ein betrunkener Vater und Ehemann, angeblich vom erwachsenen Sohn geschlagen, angeblich in Ohnmacht gefallen, liegt im Schankraum seines Restaurants in der List und mischt sich plötzlich in die Befragung des vermeintlichen Täters ein, bezichtigt ihn und die Mutter, „immer nur zu lügen“.

Prügelei vor der Osho-Disko

Obwohl Beernink, Brattke und auch das hinzugekommene Notarztteam ruhig bleiben und sachlich Fragen stellen, ist die Aufklärung schwierig. Der Tod eines nahen Familienmitglieds vor zwei Jahren scheint die familiären Gräben vertieft zu haben, aber da man miteinander arbeiten und in mehr oder weniger getrennten Wohnungen auch leben muss, eskalieren die unterschiedlichen Wahrnehmungen und Gefühle immer wieder in solchen Szenarien. Die Polizeibeamten müssen eine Lösung für die heutige Nacht suchen – und geleiten den renitenten Vater mit Nachdruck in dessen Wohnung.

Es ist 4.50 Uhr, der Gedanke an einen baldigen Feierabend breitet sich aus, da schmeißt Beernink noch einmal das Blaulicht an und gibt Gas: Eine Schlägerei vor der Osho-Disko, zwei Gäste vermöbeln einen weiteren Gast, Kollegen aus der PI Mitte bitten um Unterstützung. Vor Ort ist es dann schon wieder fast ruhig: Zwei junge Männer, bewacht und befragt von Polizeibeamten, das Opfer, das ein geschwollenes Jochbein aufweist und bereits von Rettungskräften verarztet wird. Ein paar Betrunkene etwa in Beerninks Alter markieren vor den Polizeibeamten das Spiel „starker Mann“, doch die bleiben gelassen. Es wird hell, die Nacht ist bald vorüber.

Nicht für alle: Für die Polizisten erst dann, wenn ihre Berichte geschrieben sind.

Von Petra Rückerl

Lesen Sie noch mehr über die Streifenfahrt in der Donnerstagsausgabe der NP.