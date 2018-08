Hannover

Das starke Erdbeben auf der indonesischen Ferieninsel Lombok Mitte August hat mehr als 550 Menschen getötet, etwa 400 000 müssen in Notunterkünften ausharren. 77 000 Häuser wurden zerstört. Um den Menschen vor Ort zu helfen, veranstalten die hannoversche Indonesierin Aryani Willems und Freunde am 7. September einen Benefiz-Abend im Möbelhaus Sam Nok in der Vahrenwalderstraße 209 a. Von 17 bis 21 Uhr gibt es Tänze aus Thailand, Nepal und Indonesien, asiatisches Essen, Henna Malerei und einen lebhaften Austausch mit den Veranstaltern. Der Eintritt ist frei, Spenden für Lombok sind erwünscht.

Von Petra Rückerl

