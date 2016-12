Ab in die Bahn: In der Linie 10 wurde Bier getrunken. Foto: Kutter

Neue Regel

Tage des Wegbiers gezählt – darauf trinkt Die Partei

Wer in Bussen und Bahnen der Üstra ab Januar Alkohol trinkt, muss mindestens mit einer Verwarnung rechnen Vielleicht aber auch mit einem Verweis oder einer Strafe. Das sogenannte „Wegbier“ – getrunken etwa auf dem Weg in die Disko, zum Fußball oder zum Feierabend – ist dann verboten. Die Spaß-und Satirepartei Die Partei hat deshalb am Sonntag zu einer Protestaktion auf dem Opernplatz und in der Linie 10 ab Aegi eingeladen - mit Astra-Pils.