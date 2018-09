Hannover

Wohl nirgendwo hat Hannover mehr Prunk zu bieten als im kunstvoll ausgemalten Festsaal des Galeriegebäudes in Herrenhausen. Einer der Orte, die am Sonntag am Tag des offenen Denkmals für Besucher zugänglich sein werden. Mit dem Münchner Heiko Laß hat die Stadt extra einen Experten für barocke Wand- und Deckenmalereien eingeladen, der die Kunst des italienischen Architekten und Bühnendekorationsmalers Tommaso Giusti erklären soll.

Das von 1694 bis 1698 von Brand Westermann errichtete Gebäude diente Repräsentationszwecken, wurde aber auch genutzt, um dort Zitruspflanzen überwintern zu lassen. Führungen sind um 14, 15 und 16 Uhr geplant.

Auch das nach dem dänischen Stararchitekten Arne Jakobsen benannte Foyer in Herrenhausen aus den frühen 1960er Jahren wird am Denkmaltag für Besucher öffnen. Nach der umfassenden Sanierung des Baus 2016 und 2017 wird die dafür verantwortliche Architektin Anne Panse Einblicke in die Geschichte aber auch die Erneuerung des Foyers geben, das als eines der wenigen unveränderten Werke Jacobsens in Deutschland erhalten geblieben ist (Führungen um 14, 15 und 16 Uhr).

Typisch für Hannover: Die von 1929 bis 1931 errichtete Stadtbibliothek an der Hildesheimer Straße mit ihrem roten Klinker, Deutschlands erste Turmbibliothek. Quelle: Zgoll

Typisch für Hannover ist die Stadtbibliothek an der Hildesheimer Straße. Der zehngeschossige Bücherturm mit seiner roten Klinkerfassade ist neben dem Anzeiger- und dem Capitol-Hochhaus am Schwarzen Bären ein Repräsentant der hannoverschen roten Backstein-Moderne. Der von 1929 bis 1931 errichtete Stahlskelettbau war Hannovers erste Turmbibliothek. In den Führungen (12, 13.30 und 15 Uhr) wird es auch Informationen über moderne Bibliothekstechnik – damals und heute – geben.

Im Umbruch befindet sich das Historische Museum am Hohen Ufer. Direktor Thomas Schwark will Besuchern um 14 Uhr die Besonderheiten des in den 1960er Jahren von Dieter Oesterlen geschaffenen Baus erklären, außerdem zeigen, wohin die Reise gehen soll. Denn die Dauerausstellung im Haus wird komplett umgestaltet, außerdem stehen dringende Sanierungsarbeiten an. Von 15 bis 17 Uhr wird es außerdem Führungen im angrenzenden Beginenturm geben.

Weitere städtische Baudenkmale, zu denen es Führungen geben wird, sind der Gartenfriedhof an der Marienstraße, die Waterloosäule und das Museum August Kestner. Als weitere Höhepunkte am Denkmaltag öffnen in Hannover die historische Predigthalle auf dem Jüdischen Friedhof An der Strangriede (Nordstadt), das Kesselhaus der ehemaligen Bettfedernfabrik Werner und Ehlers am Faustgelände (Linden-Nord) oder der Kulturbunker an der Bunnenbergstraße in Hainholz.

Im Umland werden unter anderem das Mausoleum des Grafen Carl von Alten in Hemmingen, Homeyers Hof in Garbsen, die Paradiesschmiede in Springe oder die Villa Glückauf in Barsinghausen erklärt. Alle Infos zum Denkmaltag gibt es unter www.tag-des-offenen-denkmals.de.

Von Christian Bohnenkamp