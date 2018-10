Hannover

Morgen ist frei. Deutschland feiert seine Einheit, doch nicht nur das. Seit 1997 laden am 3. Oktober auch zahlreiche Moscheen bundesweit zum Tag der offenen Moschee. So auch in Hannover.

„Liebe für Alle, Hass für Keinen“

Die Reformgemeinde namens Ahmadiyya Muslim Jamaat will Menschen die Angst vor ihrer Religion nehmen. „Wir versuchen, den radikalen Islamisten entgegenzutreten“, sagt Khawaja Idrees, Mitglied der Reformgemeinde, die in Hannover und Umland rund 400 Mitglieder zählt. „Unser Motto ist Liebe für Alle, Hass für Keinen“, stellt Idrees klar. Am Mittwoch will er gemeinsam mit den Mitgliedern seiner Gemeinde besonders Nicht-Muslime in der Sami-Moschee in Stöcken begrüßen.

Nachbarn sind zu Freunden geworden

Seit 2008 gibt es die Moschee dort. Idrees erinnert sich noch gut an die Anfangszeiten. „Zu Beginn war es sehr schwierig, wir hatten viele Gegner. Die Menschen waren kritisch, manche mitunter auch feindselig.“ Mittlerweile aber habe sich die Situation komplett geändert. „Unsere Nachbarn sind zu unseren Freunden geworden. Wir laden uns gegenseitig zu Festen ein. Ich würde fast von einer zweiten Familie sprechen“, sagt Idrees, der seit 1974 in Deutschland lebt.

Das Zusammenleben zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen in Hannover sieht er „positiv“. Persönlich habe er fast nur gute Erfahrungen gesammelt.

„Da hilft nur reden“

Doch natürlich weiß auch Idrees um die zunehmende Islamskepsis in Deutschland. „Meistens fragen uns die Nicht-Muslime nach der Unterdrückung der Frauen im Islam oder nach Gewalt. Gewalt ist wirklich das bestimmende Thema.“

Für Idrees ist jedoch klar: „Da hilft nur reden. Wir hatten hier in der Moschee auch schon AfD-Mitglieder. Da wurde heftig diskutiert, doch am Ende ging man positiv auseinander.“

Zum Tag der offenen Moschee gibt es in der Sami-Moschee eine Ausstellung über den Islam. Darin geht es um dessen Entstehungsgeschichte, wie er gelebt wird und was das Verständnis der beheimateten Reformgemeinschaft auszeichnet. In der Einladung zum morgigen Tag heißt es dazu: „Ein Hauptanliegen der Gemeinde besteht darin, den zeitgenössischen Islam von Aberglauben und Irrtümern zu bereinigen und den Menschen jenen ausschließlich friedliebenden, toleranten und spirituellen Islam näherzubringen.

Und weiter: „Eine Moschee ist auch eine Stätte der Begegnung, des Dialogs und der nachbarschaftlichen Zusammenkunft“.

Die Sami-Moschee in Stöcken (Alter Damm 47) ist am Mittwoch von 11 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 300 Besuchern.

Von Timo Gilgen