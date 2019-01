Hemmingen-Westerfeld

Am Montagmittag gegen 11.30 Uhr haben zwei bislang unbekannte Männer eine 92 Jahre alte Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Straße Börie in Hemmingen-Westerfeld überfallen und sind laut Polizei anschließend mit Geld geflüchtet.

Nach ersten Informationen des Kriminaldauerdienstes Hannover hatte die Seniorin die Tür geöffnet, nachdem es geklingelt hatte. Draußen standen zwei maskierte Unbekannte, bedrohten sie mit einem Messer und verlangten Geld. Als die Dame der Forderung nachgekommen war, flüchtete das Duo. Eine Fahndung der kurz darauf alarmierten Polizei verlief erfolglos.

Die Kriminalpolizei hat hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Räuber sind je etwa 1,70 Meter groß, von athletischer Statur. Sie trugen dunkle Kleidung und waren dunkel maskiert. Hinweise bitte unter der Rufnummer 0511 / 1 09 55 55 an den Kriminaldauerdienst Hannover.

Von rahü