Hannover

Thorben Menzels Funkgerät piept. „Miep. Personen auf der Fahrbahn, A2 Richtung Dortmund, Höhe Lehrte Ost.“ - „Verstanden, wir sind unterwegs.“ Mit ihrem Streifenwagen sind die Autobahnpolizisten Thorben Menzel und Alexander Haas gerade auf dem Messeschnellweg unterwegs.

Menzel schaltet das Blaulicht auf dem Dach des Mercedes E300 an – und drückt aufs Gaspedal. Schnell beschleunigt der 260 PS-starke Motor auf 180 Stundenkilometer. Handelt es sich um einen Unfall, eine Panne oder gar Fußgänger, die eine Abkürzung über die Fahrbahn nehmen? „Das kann alles sein“, sagt Alexander Haas, während die anderen Autos den hektisch den Weg frei machen, die Straßenschilder und Bäume am Straßenrand an uns vorbeifliegen.

5.27 Uhr am Morgen: Die beiden Polizisten Thorben Menzel (36) und Alexander Haas (28) beginnen ihre Frühschicht in der Wache der Polizei an der Autobahnraststätte Garbsen. Etwas unscheinbar steht das kleine rote Backhäuschen auf dem Gelände. Doch drinnen wird Großes geleistet: Hier sorgen 60 Polizisten dafür, dass die Fernstraßen der Region Hannover sicher sind und Menschen in Not schnell Hilfe bekommen.

Mit ihrer E-Klasse fahren Menzel und Haas los auf die Autobahn. Das Revier der hannoverschen Autobahnpolizei: Entlang der A2 von Hämelerwald im Osten bis an die nordrhein-westfälische Landesgrenze und auf der A7 von Berkhof bis kurz vor Hildesheim – das entspricht etwa 130 Kilometern Autobahn. Dazu kommen noch etwa die A352, die A37 oder etwa der Messeschnellweg – zwischen 200 und 350 Kilometer sind die Polizisten pro Tag unterwegs.

Bei Lkws schauen die Beamten ganz genau hin

6.05 Uhr: Die erste Kontrolle des Tages steht an: Menzel und Haas haben sich einen schwarzen Autotransporter mit polnischem Kennzeichen ausgeguckt. Der Lkw hat etwas ältere Autos geladen, teilweise sogar Unfallwagen. Die Motorhaube eines Skoda Superb ragt höher als das Führerhäuschen – Thorben Menzel ist skeptisch: „Oft ist die Fahrzeughöhe inklusive der geladenen Autos zu hoch oder die Gewichte der Fahrzeuge sind heruntergelogen“, erklärt der Polizeioberkommissar.

Schauen genau hin: Alexander Haas (l.) und Thorben Menzel überprüfen den Autotransporter. Quelle: Florian Petrow

Doch nicht nur das kontrollieren die beiden Beamten: Auch die Fahrtzeit, Höchstgeschwindigkeiten und weitere Fahrer- und Fahrzeugdaten werden mithilfe einer Kontrollkarte aus dem Fahrzeug ausgelesen und über den Laptop überprüft. Im Kontakt mit Autofahrern sind Menzel und Haas geübt: Den nüchtern-sachliche Umgang würzen sie je nach Bedarf gekonnt mit einer gewissen Prise Strenge.

Und wenn die Kommunikation mit den Lkw-Fahrern etwas hakt? Gerade auf der von vielen ausländischen Lkw befahrenen A2 müssen sich die Polizisten oft selbst behelfen: „Der Google-Übersetzer ist da das beste Arbeitsmittel“, erklärt Polizeikommissar Alexander Haas. Dort kann er einfach auf Deutsch eingeben, was er den Fahrern sagen möchte und das Smartphone erledigt die Übersetzung – die Technik hilft!

Datenkontrolle: Mithilfe von Unterlagen, Laptop und Auslesekarte können die Beamten ganz genau schauen, wann und wie schnell der Fahrer unterwegs war. Quelle: Florian Petrow

Während Menzel die Daten des Truckers überprüft, geht sein Kollege um das Fahrzeug herum und schaut ganz genau hin. Die Beamten der Autobahnpolizei sind Experten im Erkennen von Mängeln am Fahrzeug. Seien es die Reifen, die Bremsen oder die Ladungssicherung – Alexander Haas und seinen Kollegen entgeht nichts. „Das ist alles in Ordnung“, resümiert Haas schließlich. Der Autotransporter darf weiterfahren.

Ein Schwerpunkt der Polizei : Handysünder

Nach der Kontrolle geht es wieder auf die Autobahn. Menzel und Haas halten Ausschau nach Verkehrssündern, gerade Fahrer, die nebenbei telefonieren oder auf ihren Smartphones schreiben, haben sie im Visier.

Von jedem Fahrzeug, an dem sie vorbeifahren, drehen die beiden simultan ihre Köpfe und schauen sie sich den Fahrer an: „Das gewöhnt man sich sehr schnell an und macht es dann auch, wenn man nicht im Dienst ist“, sagt Menzel, der in seinem eigenen Auto lieber mal den Fuß vom Gas nimmt: „Ich fahre sonst eher spritsparend, 120, 130.“

Beim Telefonieren oder Schreiben während der Fahrt verstehen die Beamten keinen Spaß, denn sie wissen genau: Die Smartphone-Nutzung während der Fahrt ist eine häufige Unfallursache. Gerade auf der viel befahrenen A2 mit täglich mehreren Staus kann es sehr schnell gefährlich werden.

In den Sommermonaten kam es gerade im Bereich der Baustelle bei Lehrte-Ost immer wieder zu schweren Unfällen am Stauende. Ist der Fahrer eines tonnenschweren Lkws abgelenkt, kann es in nur wenigen Sekunden zur Katastrophe kommen – fünfzehn Menschen verloren allein im vergangenen Jahr ihr Leben auf der A2.

Für die Polizisten sind diese Art von Unfällen auch eine seelische Belastung: „Das geht nicht spurlos an einem vorbei“, gibt Alexander Haas offen zu. Deshalb wird den Beamten auch immer das Gespräch mit einer Beratungsstelle angeboten.

Mit seinen 28 Jahren hat Haas schon vieles gesehen, man spürt eine Reife, die über den üblichen Autoritätshabitus eines Polizisten hinausgeht. Er erklärt: „Man muss sich damit auseinandersetzen und gerade auch mit den Kollegen viel drüber sprechen. Reden, reden, reden.“ So könne er die Bilder und Eindrücke auch bei der Arbeit lassen, statt sie mit nach Hause zu nehmen.

Bei einem Mercedes Sprinter mit Hamburger Kennzeichen werden die beiden Autobahnpolizisten dann fündig: Eine junge Frau hat ihre Hand am Handy statt am Steuer. Nun setzen sich die Beamten erst einmal hinter den Transportwagen: „Der nächste Parkplatz ist noch einige Kilometer entfernt“, erklärt Thorben Menzel. „Wenn wir jetzt schon vorfahren und das „Bitte folgen“-Signal anschalten, werden die Fahrer oft viel zu langsam, halten plötzlich an oder andere Autofahrer fühlen sich angesprochen.“ Deswegen bleiben die Beamten in Lauerstellung. Als der Rastplatz noch einen Kilometer entfernt ist, scheren sie aus, ordnen sich vor dem Sprinter ein und geben das Zeichen zu folgen.

Am Rastplatz angekommen steigen Menzel und Haas aus und gehen zu der Frau ans Fenster: „Wir haben gesehen, dass Sie ein Handy in der Hand hatten. Sie müssen da nichts zu sagen und können auch erst einmal mit einem Anwalt darüber sprechen“, erklärt Haas in sachlichem Ton der etwas aufgeregten Frau. Sie zündet sich eine Zigarette an, denkt kurz über ihre nächsten Worte nach und sagt dann: „Ich gebe es zu.“

Menzel beschreibt ihr, was nun auf sie zukommt. Die Frau aus Hamburg wird nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro zahlen müssen. Zusätzlich gibt es für die Handynutzung am Steuer einen Punkt in Flensburg. Der Polizeioberkommissar weiß: Strenge ist jetzt nicht nötig. Stattdessen macht er ein wenig Smalltalk mit der Fahrerin, die verspricht, dass das alles nie wieder vorkommen wird.

In dieser Situation erkennt man den sanften, empathischen Menschen Thorben Menzel durch die Uniform scheinen. Einen, der Festivalbänder am Handgelenk trägt und seinen Vollbart pflegt – eben ein ganz normaler Typ.

So glatt wie bei der jungen Hamburgerin verläuft es allerdings nicht immer. Häufig verweigern Beschuldigte die Aussage, dann kommt die Angelegenheit vor Gericht. Auch Menzel und Haas müssen regelmäßig zwecks Zeugenaussage ins Gericht. „Umso wichtiger ist es, alles genau zu dokumentieren“, erklärt Menzel. In welcher Hand hielt der Beschuldigte das Handy? Wurde telefoniert oder getippt? Jede Einzelheit ist dann wichtig, um die Schuld zu beweisen.

Trucker geben der Polizei Hinweise per Funk

7.22 Uhr: Noch bevor der Tag mit den ersten Sonnenstrahlen beginnt, haben Thorben Menzel und Alexander Haas bereits ihren nächsten Einsatz: Die Zentrale meldet, dass auf der A7 ein Wohnwagen ohne Kennzeichen und Schlangenlinien fahrend unterwegs ist. Gemeldet hat das ein Trucker. „Wir bekommen häufig Tipps von Lkw-Fahrern“, berichtet Haas. Auf der Überholspur fährt der Streifenwagen auf die A7 in Richtung Hildesheim.

Der Trucker bleibt mit der Zentrale in Verbindung, gibt regelmäßig den Standort des Gefährts durch. Doch finden können die Beamten ihn nicht. „Vielleicht waren wir etwas zu früh“, sagt Haas, genau kann man das nicht sagen, sie müssen sich auf die Beschreibung des Lkw-Fahrers verlassen. Haas gibt zu: „Bei Meldungen von anderen Verkehrsteilnehmern haben wir keine hohe Erfolgsquote.“ Ein ungenauer Standort oder eine mangelhafte Beschreibung schicken die Beamten oftmals auf eine glücklose Suche nach dem potentiellen Verkehrssünder.

„Die Freiheit macht den Beruf aus“

Oftmals mehr Erfolg haben Menzel und Haas, wenn sie nach auffälligem oder verdächtigem Verhalten suchen. Das zu erkennen, braucht viel Erfahrung: „Der Gesamteindruck zählt“, fasst Thorben Menzel zusammen. Der 36-Jährige ist bereits seit zwölf Jahren bei der Autobahnpolizei – und hat dementsprechend schon fast alles gesehen. Er betont aber: „Es ist absolut nicht so, wie im Fernsehen.“ Explodierende Autos, wilde Verfolgungsjagden – das gehöre definitiv nicht zum Arbeitsalltag. Etwa einmal pro Monat müssen die beiden mal jemanden verfolgen.

Expertenwissen gefragt: Alexander Haas untersucht die Verkehrstauglichkeit eines Lkw. Quelle: Florian Petrow

Schlimme Unfälle mit Toten gehörten in den vergangenen Monaten dagegen viel zu oft zum Job dazu. Als im September auf der A2 ein Tanklaster in Feuer geriet, waren Menzel und Haas die ersten Polizisten vor Ort. „Wir haben gehörigen Sicherheitsabstand gehalten und waren ständig im Austausch mit der Feuerwehr.“

Heftige Unfälle, immerzu konfrontiert mit dem Schicksal und dabei sein, wenn Familien auseinander gerissen werden – wie kommt es, dass man seine Arbeit da trotzdem noch gerne macht? „Es ist die Freiheit“, sagt Haas. „Die Freiheit, auf der Autobahn unterwegs zu sein und sich seine Einsätze selber aussuchen zu können.“

10.24 Uhr: „Personen auf der Fahrbahn“ schallt es aus dem Funkgerät. Thorben Menzel zögert nicht, er tritt auf das Gaspedal, Haas schaltet die Blaulichtanlage ein. Nach nur neun Minuten kommt der Streifenwagen an. Auf der gegenüberliegenden Fahrbahn steht ein alter gelber Opel Corsa mit einem jungen Mann auf dem Standstreifen.

Als die Polizisten hinter dem Corsa zum Stehen kommen, winken sie den Mann herbei. Er gibt an, dass ihm und seinen Freunden das Benzin ausgegangen ist – deswegen haben sich nun zwei von ihnen auf den rund drei Kilometer langen Weg zur nächsten Tankstelle gemacht.

Und tatsächlich: In einiger Entfernung erkennt man zwei Gestalten auf dem Standstreifen entgegenkommen. Als sie nur noch wenige hundert Meter entfernt sind, bemerkt Polizeikommissar Haas stirnrunzelnd: „Die haben ja gar keinen Kanister dabei.“ Ob den jungen Männern nicht nur das Benzin, sondern auch noch das Geld ausgegangen ist?

Schließlich kommen sie am Wagen an – und Überraschung: Sie haben sich genau 1,5 Liter Benzin in eine Cola-Flasche abgefüllt und kippen den Sprit nun in den Tank. Dafür, dass der Wagen liegen geblieben ist, muss der Fahrer nun 30 Euro zahlen – schließlich hat er vor und während der Fahrt die Funktionsfähigkeit des Autos gewissenhaft zu überprüfen. Doch dann dürfen die jungen Leute weiterfahren – zumindest bis zur nächsten Tankstelle.

Wissen sich zu helfen: Die Liegengebliebenen haben 1,5 Liter Benzin in einer PET-Flasche von der drei Kilometer entfernten Tankstelle geholt. Quelle: Florian Petrow

Nach zwei weiteren Kontrollen neigt sich die Schicht von Thorben Menzel und Alexander Haas allmählich dem Ende zu. Wir kehren zurück zur Garbsener Wache. Auf dem Parkplatz angekommen erklären die beiden noch, was sie sich von den Autofahrern wünschen würden.

Ein großes Problem für alle Polizisten und andere Einsatzkräfte an Unfallstellen sind die Gaffer. Haas beschreibt, was er schon viel zu oft erlebt hat: „Man ist bei einem schweren Unfall, steht womöglich noch neben der Leiche und wird dann auch noch von irgendwem dabei fotografiert. Gleichzeitig wird das dann auch wieder gefährlich für den Verkehr, weil die Fahrer mit ihren Smartphones beschäftigt sind.“ Immer wieder kommt es deswegen auch zu Auffahrunfällen – und damit auch mehr Arbeit für die Beamten sowie längere Wartezeiten für alle anderen Fahrer.

Klein aber oho: Von der Wache an der Raststätte Garbsen starten die Beamten der Autobahnpolizei ihre Streifen. Quelle: Florian Petrow

Thorben Menzel hat ebenfalls etwas auf dem Herzen: „Die Rettungsgasse ist immer ein ganz großes Thema.“ Im Stau sollen nur die Autos auf der linken Spur nach links ausweichen, alle anderen nach rechts. So können Autofahrer die Polizei bei ihrer Arbeit unterstützen – und sich selbst schützen. Zudem fordert Menzel die Fahrer auf: „Augen nach vorne und nicht ablenken lassen.“

Denn die beiden Polizisten wissen genau: Eine Sekunde Unaufmerksamkeit kann katastrophale Folgen haben. Dann öffnet Thorben Menzel die Glastür zur Wache, die beiden Männer gehen rein und ziehen ihre Warnwesten aus. Nun geht es für die beiden erstmal nach Hause. Morgen steht die nächste Frühschicht an.

Von Janik Marx