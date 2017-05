Komplettausfall des IT-Systems der Fluglinie British Airways.© Andy Rain/Archiv

Luftverkehr

Systemausfall bei British Airways auch im Airport Hannover

Ein weltweiter Komplettausfall des IT-Systems der Fluglinie British Airways hat am Samstag Folgen für den Flugbetrieb in Hannover gehabt. Wie ein Sprecher des Flughafens sagte, war eine Maschine der britischen Airline, die vormittags um 11.20 Uhr nach London-Heathrow hätte starten sollen, am Nachmittag noch nicht aus Hannover abgeflogen.