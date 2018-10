Hannover

Noch ein Weltstar will im nächsten Jahr ein Konzert in Hannover geben – der Gitarrist Slash. Im Rahmen seiner „Living The Dream“-Tour tritt der Rocker am Mittwoch, 19. Juni, in der Swiss Life Hall auf.

Vier Deutschlandkonzerte sind geplant

Im vergangenen Jahr rockte der Gitarrist schon mit Guns N' Roses das Messegelände. Im nächsten Sommer kommt er mit Myles Kennedy und der Band The Conspirators wieder nach Hannover. Das Zusatzkonzert in der Landeshauptstadt ist eins von vier Deutschlandkonzerten, die der Musiker während der Tour gibt. Neben Hannover tritt er außerdem in Offenbach, Hamburg und Berlin auf.

Vorverkauf beginnt bald

Die Tickets kosten voraussichtlich 58,30 Euro. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, 2. November, um 10 Uhr. Tickets gibt es dann telefonisch unter (0511) 12123333, online bei Hannover Concerts und an den Vorverkaufsstellen.

Von jok/RND