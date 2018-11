Hannover

Blau ist das neue Orange: Zu den Kurzzeit-Mieträdern von Mobike (orange Felgen und Gepäckträger) kommt jetzt mit Swapfiets (blaue Vorderreifen) ein weiteres Fahrrad-Mietkonzept nach Hannover. Das junge Unternehmen aus Holland hat allerdings Langzeitnutzer im Blick: „Wir sind das erste Fahrrad-Abo“, erklärt Hannover-Chef Constantin Beindorff. Soll heißen: Für 17,50 Euro monatlich (Studenten: 15 Euro) nimmt man eines der einheitlich gestalteten Räder aus dem Shop in der Grupenstraße (Mitte) mit - oder lässt es sich bringen - und nutzt es als wäre es das eigene.

Das Radmodell ist ein auf deutsche Verhältnisse angepasstes Holland-Rad, erklärt Beindorff. So habe es hier eine Sieben-Gang-Schaltung, die im Herkunftsland nicht gefordert werde. Zudem gibt es eine Trommelbremse vorne und nicht nur eine Rücktrittbremse wie am Original. Der Gepäckträger sitzt vorne, vorbeugend: Swapfiets nutzten viele Studenten, zeige die Erfahrung – „und die nehmen sonst gerne mal jemanden hintendrauf mit“, sagt Beindorff. Und das ist ja nicht nur verboten, sondern führe leicht zu Beschädigungen.

Und wenn einfach mal was kaputt geht, man eine Panne hat? Grundsätzlich repariert Swapfiets Schäden an den Rädern – nur mutwillig verursachte nicht oder wenn jemand auffallend häufig mit Schäden ankommt, muss die der Kunde selbst tragen. Beindorff erklärt: „Wir sorgen dafür, dass ein Swapfiets immer funktioniert.“ – das sei auch das Motto des Konzepts. Ziel sei, das Rad entweder binnen Tagesfrist zu reparieren (dort, wo es gerade ist) oder zu tauschen (Swap heißt Tausch und fiets ist niederländisch für Fahrrad). Der Service gilt für das Stadtgebiet Hannover, erreichbar sei man von 8 bis 22 Uhr.

Die Räder sind ausgestattet mit einem Doppelschloss ums Hinterrad – selbstverständlich kann man auch ein eigenes verwenden, denn: Wird das Leihrad gestohlen, zahlt man als Kunde eine Selbstbeteiligung von „bis zu 60 Euro“ - und erhält erst dann ein neues Rad. „Offiziell“ öffnet Swapfiets hier am 28. November – zugänglich ist das Angebot schon jetzt.

NEU: Swapfiets in der Grupenstraße, Hannover-Mitte, nahe der Marktkirche.

Für ein Jahr kommt man auf 210 Euro Fahrrad-Miete – allerdings inklusive aller Reparaturen und Verschleißteilersatz. Wer das Rad aber nur in der „hellen und wärmeren“ Jahreszeit nutzt, ist etwa für ein halbes Jahr mit 105 Euro dabei

Swapfiets wurde 2015 gegründet, ist außer in den Niederlanden in Belgien, Dänemark und seit dem Frühjahr auch in Deutschland vertreten.

Von Ralph Hübner