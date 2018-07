Hannover

Nach mehreren Hinweisen erhärtete sich zuletzt der Verdacht gegen einen 46-Jährigen. Nachdem in der vergangenen Woche dann ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Hannoveraner erlassen wurde, wurde er bei einer Kontrolle am frühen Freitagabend von der Bundespolizei am Hauptbahnhof festgenommen. Die Kripo prüft derzeit, ob der Verdächtigte für einen weiteren Überfall eines Supermarktes an der Wallensteinstraße in Ricklingen am Freitag, 15. Juni gegen 8:15 Uhr in Betracht kommt. rahü