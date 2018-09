Hannover

Ein Irishman in Hannover: Mit „Is it Love“ starten Rea Garvey und Band in der Swiss-Life-Hall. Viele Hits und neue Titel, der 45-Jährige ist gut in Form. Und er hat keine Lust auf all das Schlechte, den ganzen Hass und die Gewalt: „Seid ihr die Guten?“, ruft Rea fast flehentlich und bekräftigt: „We are the one!“ Die Halle ist gut gefüllt, 4300 Garvey-Fans jubeln.

Die großen Gefühle werden mit Licht und Lust inszeniert. Es ist ein Ritt durch Garveys Solo-Œuvre. Zwei Stunden Pop-Rock mit positiven Botschaften. Vom De­bütalbum „Can’t Stand the Silence“ bis zu den Songs seines aktuellen Al­bums „Neon“. Das „Supergirl“, der Tophit aus Reamonn-Zeiten, bleibt unerwähnt.

Manche Melodie trägt die Glut der Grünen Insel in sich, an Garveys irischer Musik-Seele haftet jedoch das Pathos der Keyboards und Gitarren. Große Gesten und Stimmgewalt, doch Songs wie „Water“ und „Wild Love“ bieten wenige Reibungsflächen. Lieder, die dem Mainstream gehorchen.

Die Begleitband macht Dampf, in ihren Fantasie-Overalls. Das Quintett aus Gitarristen, Bassmann, Schlagzeuger und Keyboarder strotzt vor Spielfreude. Songs wie „Can’t Say No“ sind eingängig und schön und eben auch leidenschaftlich. Wehmütig beklagt Garvey in „Hometown“ den Ausverkauf Dublins, der mit einem Verlust kultureller Identität einherging: „Die Musik hat hier kein Zuhause mehr!“

Zur Galerie Rea Garveys Konzert in der Swiss Life Hall vor 4300 Fans.

Garvey will Spaß und Freude verbreiten, der gut aussehende Sänger versetzt seine überwiegend weiblichen Fans in Wallung. Das Rezept aus markanter Stimme, Mitsingrefrains und den Anleihen des Irish Folk geht auf. Ein Highlight des Abends ist die Kollaboration mit Ryan Sheridan, der schon im Vorprogramm glänzte und jetzt mit Garvey zwei Songs, darunter „Hold my Heart“, intoniert. Beide singen zu­sammen auf einer kleinen Bühne im Publikum, akustisch, ein intimer Moment. Keltischer Männercharme kommt ebenfalls nicht zu kurz. Für ihn war es wichtig, in der TV-Sendung „Sing meinen Song“ das Lied „Guten Tag“ von Judith Holofernes perfekt zu beherrschen, gesteht er.

Das Pauken soll nicht umsonst gewesen sein, stellt Garvey klar und stimmt den Kollegen-Hit an. Er ist immer in Bewegung, am Mikrofon oder auf der Bühne mit seinen Musikern. Die Fans tanzen ebenso ausgelassen, ihr Herz haben sie schon zum Beginn des Konzerts an den Iren verschenkt. „Are you ready?“ – „Yeah!“ Mit „Can’t Stand the Silence“ und „Never Giving up“, endet der gut zweistündige Auftritt un­ter stürmischem Jubel und lautem Schlussapplaus. Das war Kerry-Gold par excellence.

Von Kai Schiering