Sunrise Avenue kommen nach Hannover

Konzerte

Im März 2018 besuchen die finnischen Rocker die Landeshauptstadt. Der Vorverkauf beginnt schon bald.

Hannover. Mit ihrem aktuellen Album „Heartbreak Century“ touren die Finnen-Rocker rund um den Frontmann Samu Haber im März nächsten Jahres durch Deutschland Österreich und die Schweiz. Am 8. März wollen sie die Tui-Arena in Hannover füllen.

Wie Veranstalter Hannover Concerts vermeldete beginnt der Vorverkauf über das Ticketportal Eventim am 16. August. Der offizielle Vorverkauf in den Shops geht am 18.08. an den Start.

Von hee