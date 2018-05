Hannover

Sie sind nicht viel größer als ein Daumen und sorgen bei jungen Besuchern für Begeisterungsstürme: „Ohh, sind die niedlich!“ – „So süß!“ – „So eine will ich mit nach Hause nehmen!“ Die neuen kleinen Baby-Schildkröten des Sea Life Hannover haben die Fünftklässler des Goethegymnasiums direkt in ihr Herz geschlossen. Doch bevor die Europäischen Sumpfschildkröten in ihr neues Zuhause einziehen konnten, mussten sie erstmal alle zum Wiegen. Der schwerste Brocken wurde von den Kindern liebevoll „Toffee“ getauft – und bringt 9,33 Gramm auf die Waage.

Ein Jahr sind die Tiere etwa alt und sollen im Sea Life in friedlicher Umgebung aufwachsen können. Denn: Die Europäische Sumpfschildkröte ist die letzte Schildkrötenart in Deutschland und akut vom Aussterben bedroht. Sea Life-Aquaristin Heike Zinke erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass wir wieder in Kooperation mit dem NABU Sumpfschildkröten aufziehen und hoffentlich in ein paar Jahren auswildern können.“

Nach dem Wiegen können die Kinder endlich das neue Zuhause erkunden: Unbeholfen rutscht die kleine „Luna“ von einem Fels, landet im Wasser und planscht gemütlich vor sich hin – hier werden sich die Schildkröten sicher wohlfühlen.

Derzeit misst der Schildkrötennachwuchs noch circa 2,5 Zentimeter. Ausgewachsen werden die Tiere etwa zehn bis zwölf Zentimeter groß. Mit ungefähr vier Jahren sollen die Kleinen ihr Zuhause bei „Schildkröten-Mama“ Heike Zinke hinter sich lassen und in einem Naturschutzgebiet am Steinhuder Meer ausgewildert werden.

Janik Marx