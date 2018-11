Mürbeteig-Baiser-Plätzchen mit Granatapfelgelee

Für den Mürbeteig alle Zutaten rasch zu einem glatten Teig verkneten – der Teig sollte dabei nicht zu weich werden. Teig in Folie wickeln und etwa 30 Minuten ruhen lassen. Dann den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zwei bis drei Millimeter dünn ausrollen und etwa 70 kleine Kreise mit einem Durchmesser von rund drei Zentimetern ausstechen, dabei Teigreste immer wieder verkneten und ausrollen. Kreise auf mit Backpapier ausgelegte Backbleche legen.

Das Eiweiß steif schlagen, Puderzucker dabei einrieseln lassen. Eischnee in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen und auf jeden Keks einen kleinen Tupfen spritzen. Bleche nacheinander im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 175 Grad/Umluft: 150 Grad/Gas: Stufe 2) etwa 20 Minuten backen. Herausnehmen und auskühlen lassen.

Granatapfelgelee in einem Topf erwärmen und zehn Minuten köcheln lassen. Gelee auskühlen lassen, dabei immer wieder umrühren. Je zwei Kekse mit je einem halben Teelöffel Gelee zusammensetzen. Kekse 30 Minuten trocknen lassen.

Zutaten:

Für den Mürbeteig:

50 Gramm Puderzucker

100 Gramm Butter

150 Gramm Mehl

1 Prise Salz

1 Teelöffel Vanilleextrakt

Für den Eischnee:

1 Eiklar

50 Gramm Puderzucker

Für die Füllung:

400 Gramm Granatapfelgelee (Supermarkt)

Baumkuchenwürfel

Ofen auf 250 Grad Oberhitze mit Grillstufe vorheizen. Butter und Marzipan hellcremig rühren. Zucker, Vanillezucker, Salz und Eier zufügen und zu einer schaumigen Massen schlagen. Stärke und Mehl mischen, auf die Masse sieben und mit dem Rosenwasser unter die Masse unterheben.

Rechteckige Auflaufform fetten. Zwei große Esslöffel der Masse darin verteilen, in etwa drei Minuten hellbraun backen. Schicht für Schicht so verfahren, bis der Teig aufgebraucht ist. Den noch heißen Kuchen mit Holzstäbchen mehrmals einstechen und mit Amaretto tränken. Auskühlen lassen. Aus der Form lösen und in Würfel schneiden.

Um die Ganache (so nennt man den Schokoladenüberzug) herzustellen, die Milch in einem Topf erhitzen und über die klein gehackte Schokolade geben. So lange rühren, bis sich die Schokolade komplett aufgelöst hat. Nun die Baumkuchenwürfel mit der Ganache überziehen und warten, bis diese angezogen ist. Die Würfel nach Belieben dekorieren.

Zutaten:

125 Gramm Butter

100 Gramm Marzipanrohmasse

85 Gramm Zucker

1 Päckchen Vanille- zucker

1 Prise Salz

3 Eier

60 Gramm Speise- stärke

60 Gramm Mehl

1 Esslöffel Rosenwasser (aus dem Reformhaus)

3 Esslöffel Amaretto

Für die Ganache (der Schokoüberzug):

150 Gramm Zartbitterschokolade

50 Milliliter Milch

Schoko-Orangen-Zimt-Tarte

Für den Mürbeteig alle Zutaten in eine Schüssel geben, den Mürbeteig rasch mit den Händen zu einem glatten Teig kneten und 20 Minuten kalt stellen. Teig auf 2,5 Millimeter Dicke ausrollen und in eine gefettete flache runde Backform geben. Den Boden mit einer Gabel mehrmals einstechen und für rund 15 Minuten bei 200 Grad backen.

Für die Zimtfüllung den Zimtsirup und die Milch in einem Topf erhitzen, sobald sie kocht über die gehackte Vollmilchschokolade geben und glatt rühren. Die Füllung auf den noch leicht warmen Boden gießen und alles in den Kühlschrank geben.

In der Zwischenzeit die Orangenmousse herstellen. Dafür flüssige Sahne, Orangenblütenwasser sowie Orangenabrieb in einem Topf zum Kochen bringen. Die Mischung über die klein gehackte Zartbitterschokolade geben und glatt rühren. Leicht abkühlen lassen und in der Zwischenzeit die Sahne schlagen. Die Schokoladenmischung unter die Sahne heben und die fertige Mousse auf die Tarte geben. Vor dem Servieren mit Kakao abpudern und mit Orangenscheiben dekorieren.

Zutaten:

Für den Mürbeteig:

40 Gramm Zucker

80 Gramm kalte Butter

1 Prise Salz

½ Teelöffel Vanillin

100 Gramm Mehl

20 Gramm Kakao

Für die Zimtfüllung;

170 Gramm Vollmilchschokolade

50 Milliliter Milch

30 Milliliter Zimtsirup

Für die Orangenmousse:

140 Gramm Zartbitterschokolade

50 Milliliter Sahne

1 Esslöffel Orangenblütenwasser (aus dem Reformhaus)

2 Gramm Orangenabrieb (bio)

140 Milliliter geschlagene Sahne

Für die Deko: Kakaopulver Orangenscheiben

Bobbes mit Rum, Marzipan und Rosinen

Für den Mürbeteig alle Zutaten in eine Schüssel geben, den Mürbeteig kurz mit den Händen zu einem Teig kneten und diesen für 20 Minuten kalt stellen. Für die Füllung das Marzipan und den Zucker aufschlagen und nach und nach den Rum dazu geben, bis eine weiche, klumpenfreie Masse entstanden ist.

Den Mürbeteig auf 2,5 Millimeter Dicke rechteckig ausrollen und die Marzipanmasse darauf gleichmäßig verteilen. Die Rosinen und das Orangeat großzügig darauf streuen und die Teigplatte aufrollen. Die Rolle kurz in den Kühlschrank stellen.

In der Zwischenzeit die Streusel herstellen. Hierfür die Zutaten alle mischen und mit den Händen zu Streuseln kneten. Die Teigrolle in 3,5 Zentimeter breite Stücke schneiden und auf ein Backblech legen. Die Streusel locker darauf verteilen und bei 200 Grad 15 Minuten backen.

Zutaten:

Für den Mürbeteig:

350 Gramm Weizenmehl

40 Gramm Speisestärke

140 Gramm Zucker

1 Päckchen Vanille-Zucker

1 Prise Salz

3 Eigelb

250 Gramm weiche Butter

Für die Füllung:

170 Gramm Marzipanrohmasse

60 Gramm Zucker

100 Milliliter Rum

100 Gramm Rosinen

100 Gramm Orangeat

Für die Streusel:

70 Gramm Mehl

25 Gramm Zucker

1 Prise Zimt

50 Gramm weiche Butter

