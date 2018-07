Hannover

Etliche Spanngurte werden um die drei Tonnen schwere Brunnenschale montiert. „Big Move“ steht auf dem Shirt des Mannes, der per Fernbedienung den Kran des tonnenschweren Lkw steuert, an dem die Schale hängt. Zwei Helfer drücken per Holzlatten zu tief hängende Zweige eines Baumes beiseite. Der Lkw mit Kranaufleger ist angerückt, um den Constructa-Brunnen in die Werkstatt zu bringen. Bei so einer Brunnen-Restaurierung ist besonders der Abtransport eine heikle Sache.

Brunnen ist 56 Jahre alt

Der Constructa-Brunnen liegt an der Hildesheimer Straße zwischen Krausen- und Bandelstraße. Seit 1962 plätschert das Wasser durch den Bronzeguss von Architekt Konstantin Gutschow. Doch in diesem Jahr floss noch kein Liter Wasser durch den Brunnen. Der Ablauf ist komplett verstopft. Ihn zu säubern geht schnell, doch die Restaurierung der in die Jahre gekommenen Schale dauert. Im Frühjahr 2019 soll der Brunnen wieder laufen.

Die Schale ist weg: So sieht das Brunnengelände bis Frühjahr 2019 aus. Quelle: Heidrich

Stadt gibt jährlich 140 000 Euro für Brunnen aus

In ganz Hannover gibt es aktuell acht funktionierende Brunnen. Dazu kommen elf Trinkwasserbrunnen. Pro Jahr gibt die Stadt rund 140 000 Euro für Strom Wasser und die bauliche Unterhaltung der Brunnen aus.

Von Timo Gilgen