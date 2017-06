Hannover

Es war nicht der erste Einbruch des 16-Jährigen. Und nicht das erste Mal in dieser Bäckerei.

Hannover - . In der Nacht zu Montag haben Polizeibeamte in einer Bäckerei am Stephansplatz einen 16-jährigen Einbrecher auf frischer Tat festgenommen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte eine Sicherheitsfirma gegen 00:45 Uhr einen Einbruchsalarm für die Bäckereifiliale am Stephansplatz erhalten und die Polizei informiert. Die eingesetzten Beamten durchsuchten die offenstehende Backstube und trafen in den Räumlichkeiten auf den 16-Jährigen, den sie festnahmen. Im Laufe der anschließenden Untersuchungen erhärtete sich der Verdacht sowohl gegen ihn als auch zwei Bekannte (15 und 20 Jahre), für zwei weitere Einbrüche in dieselbe Bäckerei im April verantwortlich zu sein.

Bei einer der Taten war Geld entwendet worden. Die Ermittlungen dauern an. Der 16-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Mutter übergeben.

Von OTS