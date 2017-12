Sanierung: Die Leinebrücke des Südschnellwegs muss von außen stabilisiert werden – dafür werden „Konsolen“ aus Beton gegossen, durch die dann Drahtseile gezogen und gespannt werden.

Verkehr

Südschnellweg länger gesperrt als geplant

Schön, dass am Montag früh der Südschnellweg wieder frei ist! – Dachte sich der eine oder andere, dessen Strecke per Auto oder Lkw über diese Stadtautobahn Hannovers führte. Doch Pech gehabt: Weil der an einer Brücke zur Stabilisierung gegossene Beton nicht schnell genug fest wurde, blieb der Strecken abschnitt deutlich länger gesperrt – Folge: Stau, Stau, Stau.