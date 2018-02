Sudanesen demonstrieren auf dem Weißekreuzplatz gegen diktatorisches Regime

Proteste

Rund 100 Demonstranten haben sich am Samstag auf dem Weißekreuzplatz in Hannover versammelt. Sie protestieren gegen die Regierung im Sudan.

Hannover. Die sudanesische Oppositionspartei New Jem hat am Samstag zu einer Demonstration am Weißekreuzplatz aufgerufen. Rund 100 Protestierende sind zusammengekommen, um dort gegen das diktatorische Regime im Sudan zu demonstrieren.

„Wir wollen unsere Solidarität mit den Demonstranten im Sudan bekunden“, sagte Dietala Alrieh gegenüber der NP. Der Organisator war bereits Teil des Protestcamps, das von 2014 bis 2016 am Weißekreuzplatz stand. Alrieh wies darauf hin, dass in seinem Heimatland große Probleme aufgrund der Regierung bestünden. Derzeit verhafte man im Sudan mehrere Jugendliche, die gegen die Regierung protestieren.

Sudanesen protestieren auf dem Weißekreuzplatz gegen diktatorische Regierung

Der Demonstrationszug startete um 14 Uhr am Weißekreuzplatz. Dann lief man über die Lister Meile und die Kurt-Schumacher-Straße zum Kröpcke. Dort fand eine Abschlusskundgebung statt. Gegen 15.20 Uhr löste sich die Demonstration auf – fast drei Stunden früher als ursprünglich geplant.

Laut eines Polizeisprechers kam es nicht zu Zwischenfällen.

Wegen der Demonstration am Weißekreuzplatz und weiterer Protestierender im Stadtgebiet kam es am Samstag zu einem erhöhten Polizeiaufkommen in der Innenstadt.

Von NP