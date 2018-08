HANNOVER

Das Seelhorster Kreuz bleibt vorerst eine Baustelle – aufgrund von Kampfmittelsondierungen im Boden. Es habe sich ein Verdachtspunkt ergeben, der nun aufwendig überprüft werden müsse. Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr weiter mitteilte, wird die nordwestliche Tangente aus Celle kommend in Richtung Ricklingen deshalb weiter gesperrt bleiben. Außerdem die nordwestliche Schleife aus Anderten kommend in Richtung Hildesheim. Nach Angaben der Behörde dauert die Sperrung bis Ende September. „Alle anderen Fahrtrichtungen auf dem Seehorster Kreuz bleiben offen“, so Behördenleiter Friedhelm Fischer.

Das Gebiet rund um das Seelhorster Kreuz hat der Kampfmittelbeseitungsdienst als potentielles Areal mit Weltkriegsbomben im Boden klassifiziert, deshalb hat die Baubehörde routinemäßig den Boden oberflächig abgesucht – und eine Anomalie entdeckt. Sie befindet sich in einer Tiefe zwischen 7,50 Meter und 9,50 Meter. Das Grundwasser müsse zunächst abgesenkt, der Boden rund um die potentielle Fundstelle ausgekoffert und mit Betonringen abgesichert werden. Im Boden befindet sich Bauschutt, wodurch sich die Arbeiten erschweren würden, so Friedhelm Fischer.

Das gesamte Seelhorster Kreuz wird seit Mai 2017 in mehreren Abschnitten saniert. Zuletzt war der Verkehrsknotenpunkt von Januar bis Mitte April eine Baustelle, damals wurden Teile des Südschnellwegs und der Zubringer Richtung Pferdeturm erneuert. Die Sondierung im Boden beginnt am Mittwoch.

Von Andreas Voigt