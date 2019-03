Hannover

Aufgrund des Wetters werden ab sofort der Große Garten und das Freiland des Berggartens für Besucher geschlossen. Die Schauhäuser im Berggarten bleiben weiterhin bei freiem Eintritt geöffnet. Die Berggarten-Kasse und die Schlosskasse I bleiben besetzt.

Sturmtief „Franz“ mit Kern über der Nordsee ziehe bis zum Abend weiter nach Dänemark, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mit. Vor allem im Nordwesten seien deshalb Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 85 Stundenkilometer möglich. Bundesweit könnten diese vereinzelt auch stärker ausfallen und bis zu 100 Stundenkilometer erreichen. Auf dem Brocken kann es in Orkanstärke wehen.

Hinzu kommen der Vorhersage zufolge an diesem Mittwoch oberhalb von 600 bis 800 Metern etwas Neuschnee und Straßenglätte. Im Norden und Westen - später auch in der Mitte Deutschlands - kann es blitzen und donnern, dabei sind einzelne orkanartige Böen nicht ausgeschlossen, wie der DWD erklärte. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen sechs und elf Grad. Auch für den Donnerstag sagte der Wetterdienst für höhere Lagen noch starken Wind voraus.

Sturmtief „Franz“ – auch die Bahn macht sich Sorgen

Von NP