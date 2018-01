Sturmtief erreicht Hannover

Friederike

Das Sturmtief "Friederike" zieht heute nach Hannover. Am Vormittag muss mit starken Böen gerechnet werden.

Hannover. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat bereits am frühen Morgen eine Amtliche Unwetterwarnung für Hannover ausgesprochen. Seit drei Uhr in der Nacht muss mit orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 110 Stundenkilometern gerechnet werden, in Schauergebieten sogar mit noch mehr Geschwindigkeit.

Die offizielle Warnung dazu lautet:

ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!

Auch die Bahn warnt vor Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Reisende und Pendler sollen sich vor der Fahrt über mögliche Ausfälle erkundigen. Der Fernverkehr ist bisher nicht betroffen, Regionalzüge haben zum Teil kurze Verspätungen. Aktuelle Informationen gibt es hier. Auch Metronom und Erixx fahren bisher planmäßig.

Von der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen (VMZ) wird vor Glätte auf den Straßen gewarnt. Es habe auf den Autobahnen bereits Unfälle gegeben, besonders auf den Auf- und Abfahrten.

In Goslar fällt der Unterricht an den Schulen aus - eine solche Meldung gibt es für Hannover noch nicht.

Wegen der Sturmwarnung wurde eine Demonstration der IG Metall abgesagt. Die Kundgebung in der Swiss Life Hall findet wie geplant statt.

Am Flughafen München wurden erste Flüge gestrichen. Auch in Amsterdam können Flugzeuge nicht abheben – davon ist auch eine Maschine betroffen, die nach Hannover fliegen sollte.

Wir behalten die Lage im Blick und aktualisieren ständig. Seid vorsichtig!

Und hier noch eine Folge aus der Serie: Wie man das Sturmtief mit Humor nehmen und für sich nutzen kann.

Muss heute nach #Hamburg. Spekuliere mal drauf, dass #Friederike das regelt, sodass ich ausschlafen kann. Gute Nacht. — Leonard Kuntscher (@Leo_Kuntscher) January 18, 2018

Laut eines Experten vom DWD dürfte "Friederike" nicht so großen Schaden anrichten wie Sturmtief "Xavier" im Oktober. Kahle Bäume würden weniger Angriffsfläche bieten. Mehr dazu hier.