Hannover

Die Landesforsten haben vor Waldspaziergängen am Wochenende gewarnt. Tief Cornelius werde Sturmböen mit sich bringen, die in den Mittelgebirgen auch Orkanstärke erreichen könnten. „Aufgrund des Sturms besteht eine akute Gefahr für Leib und Leben, weil Äste herunterfallen oder sogar Bäume entwurzelt werden können“, so ein Sprecher.

Das gilt auch für die Eilenriede. „Wenn Sturm angekündigt ist, sollten Wälder grundsätzlich gemieden werden“, betont Stadtsprecher Dennis Dix. Bei Temperaturen zwischen 9 bis 12 Grad mit viel Regen erwarten Meteorologen starken Westwind mit Sturmböen von bis zu 75, am Sonntag sogar bis zu 90 Kilometern pro Stunde. Am Montag wird es kalt: Fünf Grad Höchsttemperatur und Schneefall.

Von kra