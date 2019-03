Hannover

Sturmtief „Eberhard“ hat am Sonntag den Bahnverkehr durcheinandergewirbelt: Der Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen wurde aus Sicherheitsgründen eingestellt, mit Auswirkungen auf den Hauptbahnhof Hannover.

„Am Montag schreibe ich eine Abi-Vorklausur. Ich hoffe, dass wir bald weiterkommen“, sagte Maike Commerscheidt (20) aus Berlin, auch diese Richtung war von den Zugausfällen betroffen, weil die entsprechenden Fernzüge aus Köln kommen. Allerdings steuerte von 15.30 Uhr an bis zum Betriebsschluss keiner mehr den Hauptbahnhof an, wie eine Bahnsprecherin gestern Abend mitteilte. Entsprechend lang und länger wurde die Schlange vor dem Info-Schalter am Hauptbahnhof, gegen 18 Uhr reichte sie schon bis zum Aufgang zu den Gleisen 3 und 4. Die Bahn wollte zusätzliche Mitarbeiter einsetzen, um die Reisenden besser zu informieren.

Lange Schlangen vor dem Info-Schalter

Betroffen war auch Andreas Clark (47), der am Montag beruflich in Köln sein musste. Als er mittags in Peine losgefahren ist, war noch keine Rede von Sperrungen. Dennoch blieb er ruhig: „Was soll man machen? Wir hoffen einfach auf einen Ersatz-Transport.“ Auch Familie Meier musste nach Köln: „Da geht unser Flieger nach Jamaika.“ Dort dürfte das Wetter wohl besser sein.

Mit Orkanböen bis Windstärke 12 brachte das Sturmtief den Bahnverkehr zum Erliegen. Die Bahn empfahl ihren Reisenden, nach Möglichkeit am Sonntag nicht zu fahren. Tickets behalten eine Woche lang ihre Gültigkeit, twitterte das Unternehmen.

In Nordrhein-Westfalen gab es durch die Auswirkungen des Sturms Verletzte: In Bochum traf ein Baum eine Feuerwehrfrau, in Köln mussten Einsatzkräfte einen Menschen befreien, der unter einem umgestürzten Baum lag. Der Deutsche Wetterdienst rief in einigen Landesteilen wegen der Gefahr durch Böen die zweithöchste Unwetter-Warnstufe aus. Für die südniedersächsischen Kreise Göttingen und Northeim rechnete der DWD mit Orkanböen bis zu 120 Stundenkilometern.

Auch der Flughafen betroffen

Auch auf den Flughafen Hannover in Langenhagen hatte das Sturmtief Auswirkungen: Der Lufthansa-Flug 1990 von München nach Köln wurde genauso umgeleitet wie beispielsweise die Eurowings-Flüge 269 aus Las Palmas ( Gran Canaria) sowie 6808 aus Palma de Mallorca.

Bereits am Sonnabend war Sturmtief „Dragi“ über Niedersachsen gezogen.

Von Cecelia Spohn, Fabian Mast und Verena Koll