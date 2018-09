Hannover

Platz 34 von 75 – was die Preise für den studentischen Wohnungsmarkt angeht, liegt Hannover im guten Mittelfeld. Das hat das Moses Mendelssohn Institut aus Berliner in einem Ranking der deutschen Uni-Städte erforscht.

Der Preis für ein Zimmer in einer WG ist seit 2013 um 30 Euro auf jetzt 330 Euro gestiegen. Damit liegt er 33 Euro unterm Durchschnitt. Besonders angezogen haben die WG-Mieten in München (von 570 auf 600 Euro), in Frankfurt (von 450 auf 480 Euro), in Hamburg und Stuttgart (jeweils von 420 auf 450 Euro) sowie in Köln und Berlin (jeweils von 400 auf 420 Euro). Diese Städte nehmen auch die vorderen sechs Plätze im Anspannungs-Scoring ein.

Dem Preis-Spitzenreiter München, der die Schallmauer von 600 Euro WG-Miete erstmals erreichte, steht mit durchschnittlich 230 Euro in diesem Jahr Chemnitz als günstigster Standort gegenüber. Daneben gibt es laut Studie nur vier weitere – ebenfalls in den neuen Bundesländern liegende – Städte, in denen die durchschnittlichen WG-Mieten bei höchstens 250 Euro liegen.

Hannover hat einen Scoring-Index von 43, unverändert zum Vorjahr, aber drei Punkte mehr als 2016. In den zehn Städten mit der ohnehin angespanntesten Wohnlage stieg der Index besonders deutlich: von 69,1 auf 70,2 Punkte. Heißt: In den Top-Studienorten wird die Wohnungssuche noch komplizierter.

Von Vera König