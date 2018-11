Wieder haben Gaffer Rettungseinsätze erschwert: Bei einem tödlichen Unfall in der Calenberger Neustadt waren die Schaulustigen so aufdringlich, dass die Polizei den Unfallort abriegeln musste. Und bei einer Unfallstelle auf der B 3 bremsten Gaffer so abrupt ab, dass sie vier weitere Karambolagen verursachten.