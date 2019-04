Hannover

Der Architekten-Erbe Georg Bissen hat den Kirchenvorstand inzwischen über seinen Anwalt offiziell aufgefordert, von den Plänen zum Einbau des Fensters Abstand zu nehmen. In einem „Unterlassungsverlangen“ habe er umfangreich begründet, warum der Kirchenvorstand nicht zu dem Einbau berechtigt sei, sagte der Anwalt Frank Meier am Freitag dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Marktkirche soll Verzicht erklären

Bis Anfang Mai soll die Marktkirche nun ihren Verzicht erklären. Tut sie dies nicht, könnte die Auseinandersetzung vor Gericht landen. Der Kirchenvorstand der evangelischen Marktkirche hatte im März nach intensiver Debatte beschlossen, das Fenster nach einem Entwurf des Künstlers Markus Lüpertz (77) trotz Kritik und eines drohenden Prozesses anfertigen und einbauen zu lassen. Rückhalt fand die Gemeinde dabei beim Stadtkirchenverband. Dieser hatte zugesagt, sich an den Kosten eines Rechtsstreits zu beteiligen. Marktkirchen-Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann bezeichnete das „ Reformationsfenster“ als „Jahrhundertprojekt“.

Kosten von rund 150.000 Euro

Altkanzler Schröder, der am Sonntag 7. April seinen 75. Geburtstag feiert, hatte angekündigt, er wolle der Marktkirche als Ehrenbürger von Hannover das Fenster schenken. Allein die Kosten für Material, Herstellung und Einbau werden auf rund 150.000 Euro geschätzt. Zur Finanzierung will Schröder Vortragshonorare von Verbänden und Unternehmen in Deutschland weitergeben.

Architekten-Erbe nicht einverstanden

Der Erbe des Architekten Dieter Oesterlen (1911-1994), Georg Bissen, meldete daraufhin Widerspruch gegen das 13 Meter hohe Buntglasfenster an. Er hält das Fenster für nicht vereinbar mit dem architektonischen Konzept seines Stiefvaters. Der in Tokio lebende Rechtsanwalt verwaltet die Urheberrechte an der Neugestaltung der Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg durch Oesterlen.

Der Entwurf von Lüpertz, einem Freund Schröders, setzt sich in zahlreichen Symbolen mit dem Leben und Werk des Reformators Martin Luther (1483-1546) auseinander. Luther erscheint als große weiße Gestalt. Für kontroverse Diskussionen sorgen vor allem fünf Fliegen als Symbol des Bösen und der Vergänglichkeit.

Von epd