Hannover

Lange Schlangen bei den Kontrollen, gestrichene Flüge und gestrandete Passagiere – der Warnstreik des Sicherheitspersonals hat am Dienstag auch große Teil des Flughafens in Langenhagen lahm gelegt. Rund 35 Prozent der Flüge – meist innerdeutsche Verbindung nach München, Frankfurt oder Stuttgart – fielen aus. Das ganz große Chaos am Flughafen blieb jedoch aus. „Die meisten Reisenden waren vorbereitet. Sie sind früher losgefahren und haben auf ihr Handgepäck verzichtet“, sagte Flughafensprecherin Anika Studders.

35 Prozent der Flüge am Airport in Hannover fielen aus. Quelle: Dröse

Der Flughafen hatte nur Terminal A für die Passagierkontrollen geöffnet. Dort hielten Mitarbeiter einer nicht am Streik beteiligten privaten Sicherheitsfirma und Luftsicherheitsassistenten des Bundes, die als Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst angestellt sind, den Betrieb aufrecht. „Sie konnten so durchgängig zwei Kontrollspuren halten“, sagte Bundespolizei-Sprecher Frank Steigerwald. Dadurch habe es nur am Morgen einige Verspätungen gegeben. Die Fluggesellschaft Tuifly hatte zudem einige Reisende mit Bussen zum Flughafen Paderborn-Lippstadt gebracht, wo vier Flieger starteten.

Wien-Besichtigung fällt aus

Elena Glukhovchemkov und ihren Mann hatte der Streik dennoch kalt erwischt. Ihnen sei von der Fluggesellschaft Eurowings nicht mitgeteilt worden, dass ihr Flug zur Mittagszeit nach Wien gestrichen wurde. „Nun müssen wir bis 17 Uhr warten. Hoffentlich fliegt der“, sagte die Rentnerin. Am Mittwoch soll es für das Paar schon weitergehen in die Heimat nach Krasnodar in den Südwesten Russlands. Eigentlich hatten sie sich vorgenommen, Wien zu besichtigen. „Mein Mann wollte unbedingt den Wiener Walzer hören, für ihn ist die Stadt architektonisch sehr spannend. Dazu haben wir jetzt wohl keine Zeit“, ärgerte sie sich.

Elena Glukhovchemkov sitzt mit ihrem Mann in Hannover fest. Quelle: Dröse

Den Streikenden drückt Glukhovchemkov dennoch die Daumen. „Ich hoffe, sie bekommen jetzt mehr Geld“, sagte sie. Sie hat Verständnis für den Ausstand. „Sie singen sehr sympathisch. Auch wenn es heute für mich nicht gut ist, sollen sie streiken.“

Früher zum Flughafen

Für Martin Jensen aus Dänemark war Hannover indes die letzte Hoffnung. Sein Flug vom ebenfalls bestreikten Airport in Hamburg nach Paris wurde gestrichen. Aus Hannover sollte noch eine Maschine nach Paris fliegen. „Ich hoffe, das klappt hier“, sagte er. Luise Korst wollte mit ihrer Freundin nach Antalya verreisen. Auch ihr Flieger in die Türkei geht. „Dennoch sind wir eine Stunde eher losgefahren, damit wir durch die Kontrollen kommen.“ Mark ist aus Amsterdam pünktlich in Hannover angekommen. „Ich hatte ein bisschen Angst, aber es hat alles geklappt.“

Mark hatte Glück. Sein Flieger aus Amsterdam kam pünktlich in Hannover an. Nun wartet er auf einen Freund. Quelle: Dröse

Mit dem Zug statt dem Flieger

Auch am Hauptbahnhof machte sich der Streik bemerkbar. Einige Flugreise wichen auf die Züge der Deutschen Bahn aus. So auch eine Reisegruppe aus Shanghai, die wegen der Messe Domotex in Hannover weilte. Für die 45 Frauen und Männer begann der Tag deutlich früher als geplant. „Wir wären eigentlich um 17 Uhr nach München geflogen. Nun müssen wir schon um zehn Uhr den Zug nehmen“, ärgerte sich Gruppenleiter Fan.

Von München aus geht dann ihr Flieger nach China. Fan kann die Streikenden verstehen, den Zeitpunkt findet er allerdings ungünstig. „Wegen der Messe sind gerade viele ausländische Gäste in der Stadt. Viele davon kennen sich hier nicht aus und können die Sprache nicht. Für sie ist das sehr hart“, erklärt Fan. Immerhin er spricht deutsch und so waren seine 45 Begleiter bei ihm gut aufgehoben.

Die Reisegruppe aus Shanghai musste auf den Zug umsteigen. Quelle: Priesemann

Von Sascha Priesemann