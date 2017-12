Streik: Am Donnerstag bleiben 15.000 Pakete liegen

DHL streikt am Donnerstag in Hannover und Langenhagen.© Heidrich

Gewerkschaft

Die Gewerkschaft Verdi ruft am Donnerstag ab sieben Uhr zu einem eintägigen Warnstreik bei DHL Delivery in Hannover und Langenhagen auf.

Hannover. „Schauen wir auf die bundesweiten Arbeits-und Bezahlungsbedingungen in der Branche, ist Niedersachsen das Schlusslicht. Wir hoffen, dass der Arbeitgeberverband GVN auf die Verdi Forderungen eingeht und ein Umdenken erfolgt", sagt Verdi Verhandlungsführer, Thomas Warner. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung von 6,5 Prozent mit einer Laufzeit von 12 Monaten sowie einer eigenen Entgeltgruppe für Paketzusteller. In der vierten Verhandlungsrunde wurde vom Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen e.V. (GVN) ein Angebot von 4,5 Prozent in zwei Schritten mit einer Laufzeit von 26 Monaten vorgelegt.

Um den Druck auf den Arbeitgeberverband zu erhöhen, ruft Verdi am Donnerstag zu Streiks bei DHL in den Depots in Hannover und Langenhagen auf. Betroffen seien mindestens 70 Bezirke mit einem Sendungsvolumen von 15.000 Paketen und Päckchen, die zunächst nicht zugestellt werden. Der nächste Verhandlungstermin ist für den 12. Dezember angesetzt.