Hannover

Wer am Sonnabend einen Stadtbummel machen möchte, muss sich auf verkleidete Menschen in Feierlaune, gesperrte Straßen und Oberbürgermeister Stefan Schostok (54) an der Spitze einer Festwagen-Kolonne einstellen. Denn die Narren sind los!

Hannoverscher Karneval wird beliebter

Wie in jedem Jahr findet am Sonnabend vor Rosenmontag der große Karnevalsumzug in Hannover statt – 2019 zum 28. Mal. In diesem Jahr wird die Kolonne mit 20 Festwägen noch länger als im vergangenen Jahr. Etwa 1500 Karnevalisten sind beim Umzug dabei, bis zu 90 000 Zuschauer werden erwartet.

Hier ziehen am Sonnabend die Narren durch Hannover. Quelle: Fleischhauer

„Das Interesse am Karneval wird in Hannover jedes Jahr größer. Das merken wir daran, dass sich immer mehr auswärtige Vereine anmelden“, so Ernst-August Schrader, Vize-Präsident des „Komitee Hannoverscher Karneval“.

Straßensperrungen in der Innenstadt

Für Nicht-Karnevalisten bedeutet das am Sonnabend von 13 bis 16 Uhr Straßensperrungen in der Innenstadt. Betroffen sind die Straßen, durch die die Kolonne zieht (siehe Grafik). Die Culemannstraße, wo der Umzug um 13:11 Uhr startet, ist bereits ab 10 Uhr gesperrt. Die Stadt bittet Besucher, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Autofahrer sollten die Bereiche des Umzugs weiträumig umfahren.

Die Kolonne endet am Brauhaus Ernst August, wo auch die Zug-Party stattfindet.

Von Josina Kelz