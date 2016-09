Besonders gefährdet sind Fußgänger.© Christian Behrens

Studie

Straßenbahn-Unfälle: Hannover auf Rang 14

In einer jetzt in Berlin vorgestellten Studie hat die Unfallforschung der Versicherer (UDV) etwa 4.100 Straßenbahnunfälle aus den Jahren 2009 bis 2011 in 58 deutschen Städten analysiert. Das kommt einer Vollerhebung gleich. In Hannover wurden im Untersuchungszeitraum 54 Personen schwer verletzt oder getötet. Damit liegt Hannover, bezogen auf die Streckenlänge des Straßenbahnnetzes deutschlandweit an 14. Stelle, auf die Einwohnerzahl bezogen auf Platz 11.