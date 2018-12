Hannover

Seit Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr kommt es zu Beeinträchtigungen bei Kabel-Internet und Telefondiensten für Kunden von Vodafone in der Teilen Region Hannover und im Stadtgebiet. Betroffen waren von der technischen Störung zunächst vor allem Wunstorf, Seelze und Umgebung, so Vodafone. Am Abend gegen 21 Uhr wurden auch für Teile von Hannover Ausfälle gemeldet.

Wie es zu der Störung kommen konnte, gab Vodafone allerdings nicht bekannt. „Genaue Angaben können wir derzeit nicht machen. Unsere technische Abteilung ist auf jeden Fall dran“, sagte der Service von Vodafone am Donnerstagvormittag in einem Statement. Einen genauen Termin, wann die Probleme behoben sind, konnte Vodafone nicht nennen.

Von NP