Spurensuche in Stöcken.© Elsner

Polizei

Stöcken: 96-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes: An der Flemesstraße in Stöcken ist es am Dienstag Nachmittag offenbar zu einem Gewaltverbrechen gekommen. Ein 96-jähriger Mann ist mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gekommen.