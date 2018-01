Steuerzahlerbund kritisert „Verständnis von Recht“

Harald Härkes Ruhestand

Ist der vorzeitige Ruhestand von Kulturdezernent Harald Härke wirklich rechtskonform? Nicht nur der Steuerzahlerbund meldet Bedenken an.

HANNOVER. Wer könnte Nachfolger von Kulturdezernent Harald Härke werden? Ehe OB Stefan Schostok seine Überlegungen über die künftige Dezernatsverteilung genannt hat, denken CDU und FDP schon über Namen nach. Beide Ratsfraktionen erheben Anspruch darauf, den neuen Stadtrat zu stellen. Noch aber ist gar nicht klar, wie rechtsverbindlich der vorzeitige Ruhestand Härkes ist.

Das Innenministerium hat eines Gesetzesänderung angekündigt, die diesen Schritt bei eigenem Wunsch des Betroffenen auch Beamten auf Zeit einräumt – und nicht nur solchen auf Lebenszeit. Bislang gilt das jedoch nicht.

„Bei jemandem im Vorgriff auf ein neues Gesetz den vorzeigen Ruhestand zu akzeptieren, zeigt ein sehr merkwürdiges Verständnis von Recht“, findet Bernhard Zentgraf vom Bund der Steuerzahler. Irritiert habe er in der NP gelesen, dass die Kommunalaufsicht diesen Schritt gutheiße und einer möglichen Beanstandung nicht nachkommen werde. Offenbar gibt es keine Möglichkeiten, gegen einen solchen Deal vorzugehen. Zengraf: „Wir haben kein Verbandsklagerecht.“

Weil das Gesetz noch nicht geändert ist, fragt sich, wer denn den Ruhestand akzeptieren muss. „Der Rat hat Härke gewählt“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel. Aus seiner Sicht könne Schostok als Dienstvorgesetzter nicht allein über den Schritt entscheiden.

Dazu und zum weiteren Vorgehen beim Disziplinarverfahren gegen Härke (eingeleitet weil er seiner Lebensgefährtin eine Stelle im Kulturbüro zu verschaffen versucht haben soll) kündigt Seidel „jede Menge Fragen an den OB“ an. Das wird wohl am Donnerstag Thema im vertraulichen Verwaltungsausschuss sein.

Seidel meldet Ansprüche für die Stellenbesetzung an der Stadtspitze an: „„Die zweitgrößte Ratsfraktion sollte im Dezernentenkollegium vertreten sein.“ FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke liebäugelt mit einem neuen liberalen Geist. Aber im Grunde sei das Parteibuch „wumpe“, sagte er der NP.

Die Ratsfraktion „Die Fraktion“ klagt: „OB Stefan Schostok wechselte seine Meinung im Fall Härke häufiger als die Bundes-SPD.“ Sie will Härke nach dem Ruhestand eine neue Chance geben: „Wir behalten uns vor, ihn im Jahr 2021 als neuen OB vorzuschlagen.“

Von Vera König