Hannover

Zu massiven Behinderungen im Stadtbahn-Verkehr kommt es am Freitagnachmittag wegen einer Stellwerksstörung in Hannover. Wie die Üstra bei Twitter mitteilte, sind die Linien 3, 7 und 9 betroffen. Alle Stadtbahnen dieser Linien müssen deswegen einen Umweg über die Station Schwarzer Bär zum Allerweg fahren – und das etwas langsamer als gewöhnlich. Deswegen kommt es zu teils langen Verspätungen, so Üstra-Sprecher Udo Iwannek.

Woher die Stellwerkstörung kommt, ist bisher nicht klar. Die technische Einrichtung, die im Tunnelbereich automatisch die Weichen stellt, wird von einem Üstra-Techniker repariert. Die Betriebsleitstelle hat die Umleitung organisiert, normalerweise fahren die genannten Linien direkt zur und über die Stadionbrücke.

Wie lange die Störung andauert, ist aktuell noch nicht klar.

Von RND/ewo/rue