Hannover

Um 6.30 am Dienstagmorgen meldete die Bahn einen Stellwerkausfall zwischen Wunstorf und Nienburg mit deutlichen Auswirkungen auf den Zugverkehr in Niedersachsen: "Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen". Betroffen sind die Regionalexpress-Verbindungen in Richtung Bremen sowie die S2 zwischen Haste und Nienburg - diese verkehrt aktuell nur bis nach Neustadt.

Auch der Fernverkehr ist von der Störung im Stellwerk betroffen. Die ICE-Verbindungen zwischen Hannover, Bremen und Oldenburg fallen aus. Die IC-Züge, die zwischen Norddeich Mole und Leipzig fahren, werden im Bereich zwischen Bremen und Hannover umgeleitet. Es kommt nach Angaben der Bahn daher zu Verspätungenvon rund 60 Minuten.

Wann die Störung behoben ist, konnte die Bahn noch nicht einschätzen - die Dauer sei "unbekannt".

von Fabian Mast/RND/ms