Noch bis Ende des Jahres wird am Steintor in Hannover gebaut. Die neue Haltestelle nimmt langsam Form an. Am neuen Standort an der Münzstraße gleich am Steintor-Platz wird sie mit der Haltestelle Clevertor zusammengelegt.

Die neue Hochbahnhaltestelle ist dann barrierefrei zugänglich. Außerdem wird der Umsteigeweg zur unterirdischen Steintor-Station kürzer.

Die neue Haltestelle am Steintor. Quelle: Woldt

Und was passiert mit dem alten Mendini-Bau?

Die alte Haltestelle, der Bau des Architekten Alessandro Mendini an der Kurt-Schumacher-Straße, wurde bereits im Mai abgebaut und in einem Betriebshof eingelagert.

Die markante Haltestelle mit dem gelb-schwarzen Muster und den spitzen Türmchen, der einst der Beitrag der Madsack Mediengruppe zum Kunstprojekt „Bus-Stops“ war, bleibt den Hannoveranern erhalten. Noch in diesem Jahr soll die Haltestelle, leicht verschoben, entlang der Gleise, wieder aufgebaut werden.

Von ewo/RND