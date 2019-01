Hannover

Neun Geschosse, 167 Zimmer und eine ungewöhnliche, boxenähnliche Architektur: Das neue Hotel, das am Steintorplatz entstehen soll, wird in jedem Fall ein Hingucker. Am Montag wurden die Pläne im Bezirksrat Mitte vorgestellt. Für sie gab es viel Lob – aber auch Kritik.

CDU-Mann Joachim Albrecht freute sich, dass mal „nicht die Einheitsarchitektur der letzten Jahre“ verwirklicht werden soll. Die Gestaltung der Fassade sei „spannungsreich“. Albrecht ist auch davon überzeugt, dass die Innenstadt „hier ein etwas höheres Gebäude verträgt“. Es sei auch zu begrüßen, dass dort, wo zuletzt eine Spielhalle in Betrieb war, „endlich mal etwas passiert“.

Eine „Augenweide für die Innenstadt“ sieht SPD-Fraktionschefin Hülya Altunok in dem Entwurf. Sie findet auch, dass „in diesem Fall Hotelbelegung Sinn macht“. Wohnungen seien an dieser Stelle „nicht geeignet“.

Kritik an Plan für Hotelbau

Ihr Parteikollege Michael Sandow sah das offenbar anders. Er kritisierte die Stadt, dass sie sich „äußerst investorenfreundlich“ zeige. Er will wissen, „wie viele Hotelbetten und wie viele Plätze für Obdachlose“ in den vergangenen Jahren geschaffen worden seien. Sandow forderte die Stadt auf, „den Investor zur sozialen Verantwortung zu ziehen“.

Auch merkte er an, dass Stadtbaurat Uwe Bodemann für den Steintorplatz selbst zuvor noch den Bau von Wohnungen ins Spiel gebracht hatte, ehe die Politik nach der Wahl 2016 die Pläne stoppte.

Die Parteilose Gunda Pollok-Jabbi bezweifelte, ob sich weitere Hotels in Hannover rechnen. Wilfried Engelke ( FDP) merkte an, dass der Städtetourismus in Hannover zugenommen habe. Für große Messen müssten außerdem Besucher bis nach Hamburg und in den Harz ausweichen, weil es in Hannover nicht genügend Hotelbetten gebe.

Entschieden wurde über das Vorhaben am Montag noch nicht. Die Politik hat noch Beratungsbedarf. Es kommt im Februar erneut auf die Tagesordnung.

Von Christian Bohnenkamp