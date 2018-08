Steinhude

Sommerzeit ist Schildkrötenzeit am Steinhuder Meer. Seit 2014 wildert der Naturschutzbund Nabu mit Unterstützung des niedersächsischen Umweltministeriums Sumpfschildkröten aus. Ein Wiederansiedlungsprojekt für eine akut vom Aussterben bedrohte Tierart. Am Montag entließ Umweltminister Olaf Lies gemeinsam mit Züchter Michael Zimenga das 250. Tier im Rahmen des Projekts in die Freiheit.

Die Europäische Sumpfschildkröte war früher auch in Niedersachsen heimisch. Sie erreicht je nach Unterart weniger als zwölf und bis zu 20 Zentimeter Panzerlänge. Die ausgewilderten Tiere stammen von verschiedenen Züchtern. Darunter auch Michael Zimenga, der gestern gemeinsam mit dem Minister und dem Nabu-Landesvorsitzenden Holger Buschmann insgesamt 18 weitere Tiere im Naturschutzgebiet am Steinhuder Meer auswilderte.

Wiederherstellung der Vielfalt

Es geht dabei um die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt. Zum Projekt des Nabu gehören auch die Anlegung neuer Gewässer und die Pflege von Eiablagestätten. „Davon profitieren auch andere Tiere wie Amphibien oder Libellen“, sagte Nabu-Projektleiter Kai-Olaf Krüger.

Aufgrund der Zerstörung von Lebensräumen an Land und im Wasser galt die Europäische Sumpfschildkröte in Deutschland bereits als nahezu ausgestorben, lediglich in Brandeburg und Mecklenburg-Vorpommern waren natürliche Lebensräume bekannt. Am Steinhuder Meer sind nun seit 2014 bereits 260 Tiere ausgewildert worden, teilweise mit Sendern ausgestattet, um den Tierschützern weitere Informationen über die Ausbreitung zu liefern.

Es gibt schon Paarungsversuche

„Die ersten freigelassenen Sumpfschildkröten haben nun mehrere Jahre im Freiland überlebt, sind gewachsen und mittlerweile geschlechtsreif geworden“, erklärte Buschmann. „Auch erfolgreiche Paarungsversuche mehrerer Sumpfschildkröten konnten im Projektgebiet durch NABU-Mitarbeiter beobachtet werden. Für eine selbsterhaltende Population sind aber noch weitere Auswilderungen in den nächsten Jahren notwendig.“

Das Projekt ist auf insgesamt 20 Jahre angelegt. Es war vom Umweltministerium im Rahmen des Programms „Arche Niedersachsen“ initiiert worden.

Von Andreas Krasselt