© dpa

| Inken Hägermann

Angela Merkel

Steinhude feiert die Kanzerlin

Am Ende stehen sie tatsächlich fast alle auf, die rund 1000 Leute, die sich an der Strandpromenade in Steinhude versammelt haben und singen. Zusammen mit Angela Merkel, der Bundeskanzlerin, und der versammelten niedersächsischen CDU-Prominenz – darunter Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, Parteichef Bernd Althusmann, Bundestagsabgeordnete Maria Flachsbarth und Hendrik Hoppenstedt - stimmen sie nach der Wahlkampfveranstaltung hier am Ufer des Steinhuder Meers die deutsche Nationalhymne an.