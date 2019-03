Hannover

Es war ein kurzer Piks und dann floss das Blut. Für Fifa-Schiedsrichter Bibiana Steinhaus ist das keine ungewöhnliche Situation. Die 39-Jährige spendet regelmäßig Blut und ist seit vier Jahren Schirmherrin der Blutspendemeisterschaft des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK). „Ich hatte zum Glück noch keinen Fall in meiner Familie. Aber wenn es passiert, dann wünsche ich mir wie andere auch, dass die Versorgung gewährleistet ist“, sagt Steinhaus.

Auch sie muss es tun: Bibiana Steinhaus füllt den Blutspende-Bogen aus. Quelle: Nancy Heusel

Gemeinsam mit dem Niedersächsischen Fußballverband (NFV) will das DRK die Fußballvereine animieren, Blut zu spenden. „Beim NFV sind 8400 Spieler und Spielerinnen gemeldet. Damit aktivieren wir aber nicht nur sie, sondern auch die Fans und Eltern“, sagt DRK-Sprecher Jürgen Engelhard. Teilnehmer können noch bis zum 30. April bei ihrer Blutspende eine Karte ausfüllen und so Punkte für ihren Verein sammeln. Die 18 Klubs in Niedersachsen, die am meisten Zähler gesammelt haben, erhalten Bälle und Trikotsätze als Preis. „Wir haben jedes Jahr mehr Zulauf“, sagt Engelhard. Rund 11.000 Spender waren 2018 dabei. Nun soll die Zahl nochmal gesteigert werden.

Blutspendemobil noch bis Freitag am Steintor

„Wir Fußballer sind sportlich und sehr sozial engagiert. Wir wissen, wie wichtig das ist, nicht nur für unsere eigene Gesundheit, sondern auch die der Teamkollegen“, sagt Steinhaus. Wer Blut spenden möchte, kann dies am Steintor noch die gesamte Woche machen. Das DRK-Blutspendemobil ist dort täglich von 13.30 Uhr und 19.30 Uhr geöffnet – und das nicht nur für Fußballer oder Fans.

Von Sascha Priesemann