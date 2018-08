Hannover

Alte Leute im Visier – Betrüger lassen sich immer wieder Neues einfallen, um Senioren um ihr Geld zu bringen. Seit Anfang des Monats sind falsche Staubsauger-Mitarbeiter in der Region unterwegs.

Am Montag traf es einen 90-Jährigen in Waldhausen. Ein etwa 1,80 Meter großer schlanker Mann, etwa 60 bis 65 Jahre alt, blond und mit Narbe an der linken Wange, gab sich als Vorwerk-Mitarbeiter aus, der den Staubsauger des Senioren kontrollieren wollte. Der 90-Jährige, tatsächlich in Besitz eines solchen Staubsaugers, gewährte ihm Einlass und zahlte die geforderte Summe, die der vermeintliche Mitarbeiter für den späteren Austausch einer Staubsaugerbürste verlangte. Am Nachmittag sollte ein Kollege den Austausch vornehmen – der natürlich nicht kam. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise zum falschen Vertreter geben kann, melde sich beim Kriminaldauerdienst unter 0511/109 55 55.

Von Petra Rückerl